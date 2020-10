Weitere 82 Wohnungen auf Franklin

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG kann noch in diesem Jahr und damit früher als geplant mit der Vermietung weiterer bezahlbarer Neubauten im Stadtteil Franklin beginnen. Das teilt das Unternehmen mit. Die Förderung ermögliche dabei niedrige Mieten im Neubaustandard, der Preis liege bei 7,50 Euro pro Quadratmeter. Das Angebot richte sich speziell an Mannheimer mit einem Wohnberechtigungsschein.

Teil davon barrierefrei

Bereits seit August läuft laut GBG die Vermietung von drei geförderten Neubauten mit insgesamt 130 Wohnungen in der Thomas-Jefferson-Straße. Zum Dezember 2020 und Januar 2021 kann nun ein weiteres, fast baugleiches Projekt mit 82 Wohnungen in der George-Washington-Straße bezogen werden: Auf zwei Gebäude mit fünf und sechs Stockwerken verteilen sich hier Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit 41 bis 75 Quadratmetern Fläche. Davon sind 27 Einheiten barrierefrei. So könne die GBG auch mobilitätseingeschränkten und älteren Menschen passenden, bezahlbaren Wohnraum anbieten, heißt es in der Mitteilung. Die Dächer der beiden Gebäude erhalten eine extensive Begrünung und tragen damit nach Angaben der Wohnungsgesellschaft zu einem guten Klima im neuen Stadtteil bei.

Nur wenige Meter entfernt befindet sich außerdem das Projekt „Amerikanisches Wohnen“. Hier wurden drei Bestandsgebäude mit insgesamt 54 Wohnungen saniert. Eine Besonderheit ist hier die Größe der Wohnungen mit bis zu fünf Zimmern. Kontakte für Mietinteressenten bei der GBG: Malin Heres, Tel.: 0621/30 96 190. red/imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020