Weitere Anlaufstellen bei Krisen

Ein telefonisches Krisengespräch in Paar- und Familienkrisen ist zeitnah bei Pro Familia und auch bei den psychologischen Beratungsstellen der Stadt Mannheim, Caritas und der Diakonie immer möglich:

Empfohlen von der Stadt: Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung bietet Hilfe bei Schwierigkeiten in der Partnerschaft an und für Paare, die diese verbessern wollen, oder unter Familienproblemen mit Angehörigen leiden und psychologische Beratung bei persönlichen Krisensituationen suchen. Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung Mannheim in D 6, 9-11 ist unter 0621/15 53 33 (zeitweise Anrufbeantworter) oder per Mail an: info@eheberatung-mannheim.de erreichbar. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 11.30 Uhr, zusätzlich donnerstags 16 bis 18 Uhr. Offene Beratungsstunden sind mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Mehr Infos unter: www.eheberatung-mannheim.de.

Caritas-Sozialdienst Mannheim: Der Dienst bietet allgemeine Lebens- und Sozialberatung an. Die Mitarbeiter sind Ansprechpartner in allen Lebenslagen. Die Beratung ist kostenlos und unterliegt der Schweigepflicht. Der Caritas-Sozialdienst unterstützt Menschen, die sich unter anderem in Krisen befinden, in Trennung leben oder alleinerziehend sind und sich vereinsamt fühlen. Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Beratungen derzeit nur nach Terminvergabe oder telefonisch statt. Beratungsstellen gibt es in allen Stadtteilen, in der Innenstadt etwa in B 4, 1. Erreichbar ist die Stelle unter 0621/43 03 10 57 oder per Mail an heike.kiehl@caritas-mannheim.de. Alle Anlaufstellen gibt es unter caritas-mannheim.de.

Psychologische Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen: Die Einrichtung der Evangelischen Kirche liegt in M 1, 9a. Sie steht ratsuchenden Menschen mit ihren unterschiedlichen Fragen zur Verfügung – unabhängig davon, ob jemand einer Religionsgemeinschaft angehört. Erreichbar bis zum 10. Januar 2021 an Werktagen von 9 Uhr bis 15 Uhr unter 0621/280 00 280. Danach montags, dienstags und donnerstags von 9 Uhr bis 16 Uhr, mittwochs von 9 Uhr bis 10.30 Uhr und von 13 Uhr bis 16 Uhr, freitags von 9 Uhr bis 14 Uhr. lia

