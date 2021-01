Weitere Corona-Fälle in Mannheimer Pflegeheimen

Mannheim.In Mannheimer Alten- und Pflegeheime wurden weitere Corona-Fälle bekannt. Das Pauline-Maier-Haus hatte ein Besuchsverbot für das ganze Haus erlassen, wie ein Sprecher der Altenpflegeheime Mannheim GmbH (APH) auf Anfrage bestätigte. Im Ida-Scipio-Heim des Trägers seien Besuche derzeit in den Wohnbereichen 2 und 2a untersagt, was ungefähr einem Viertel der Räumlichkeiten dort entspreche. Grund für die Besuchsverbote sind neue Infektionen: Im Pauline-Maier-Haus sind laut Sprecher aktuell elf Bewohner und zwei Mitarbeiter in Quarantäne, im Ido-Scipio-Heim elf Bewohner und drei Mitarbeiter. Im Seniorenzentrum Waldhof des Trägers sind demnach außerdem zwei Bewohner und ein Mitarbeiter betroffen. Die Infektionen seien jeweils bei regulären Screening-Tests auf SARS-CoV-2 an Bewohnern und Mitarbeitern festgestellt worden.

Auch in den insgesamt vier Heimen der APH hatten Bewohner die Möglichkeit sich von mobilen Impfteams gegen Corona impfen zu lassen. Die Aktion hat zwischen 27. und 30. Dezember in den Häusern des Trägers stattgefunden. In den Häusern finden Aktivitäten wie Sport oder gemeinsames Kochen aktuell nur getrennt nach Wohngruppen statt. Neben Abstands- und Hygieneregeln wurden laut Sprecher ein regelmäßiges Screening eingeführt.

Zu Todesfällen im Zusammenhang mit den Infektionen machte der Sprecher keine Angaben.



© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.01.2021