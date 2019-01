Weitere Fälle von Airbag-Diebstahl

Erneut haben Unbekannte in der Neckarstadt und in Käfertal Lenkrad-Airbags aus drei Fahrzeugen ausgebaut – und wieder waren Autos der Marke Mercedes betroffen. In einem weiteren Fall wurde das Steuerelement des Navis gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, schlugen die Täter in der Nacht auf Mittwoch die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein, die in der Sieg-, Main-, Wachenheimer und in der Mannheimer Straße abgestellt waren. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Bereits in den vergangenen Tagen war es zu Auto-Aufbrüchen mit Airbag-Diebstahl gekommen – die gehen davon aus, dass die Taten zusammenhängen. pol/lok

