Weitere Händler in Mannheim melden sich zurück

Vor fünf Wochen waren die meisten Geschäfte in Q 6/Q 7 zum letzten Mal geöffnet. Für Kunden und Händler eine gefühlte Ewigkeit. Entsprechend groß war am Mittwoch, dem ersten Öffnungstag nach der Zwangspause, bei den Mitarbeitern die Freude darüber, sich wiederzusehen, berichtet Quartier-Manager Hendrik Hoffmann: „Wir mussten uns schon disziplinieren, um uns nicht in den Arm zu nehmen.“ Doch

...