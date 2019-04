Weitere Kameras in Betrieb

Am Paradeplatz und am Alten Meßplatz sind Videokameras bereits seit November 2018 im Einsatz. Jetzt startet die Überwachungstätigkeit auch in zwei bislang noch ausstehenden Bereichen: Am Dienstag, 30. April, werden die Kameras in der südlichen Breiten Straße und am Marktplatz eingeschaltet. Das teilte die Stadtverwaltung gestern mit.

Die Überwachung sei „ein wichtiger Bestandteil unseres Gesamtsicherheitskonzepts“, so Erster Bürgermeister Christian Specht. Mit der Inbetriebnahme der zwei weiteren Bereiche „erhoffen wir uns, dass sich hier nicht nur die Kriminalitätszahlen reduzieren, sondern dass sich damit auch das Sicherheitsempfinden weiter erhöht“. Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar ergänzt: „Als es darum ging, wo eine Videoüberwachung den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung am ehesten gerecht werden kann, standen die Breite Straße und der Marktplatz klar auf der Agenda.“

Plankenkopf wird noch geprüft

Von drei Standorten aus wird künftig der Bereich „Breite Straße Süd“, also zwischen Paradeplatz und Marktplatz, überwacht. Drei weitere Kamerastandorte decken den Marktplatz selbst ab. Mit dieser Erweiterung sind dann am Hauptbahnhof, Alten Messplatz, Paradeplatz, Marktplatz sowie der Breiten Straße Süd die Kameras in Betrieb. Bis Ende Juni soll auch im Bereich „Breite Straße Nord“, also zwischen Marktplatz und Neckartor, die Videoüberwachung starten.

Ob in einem weiteren Schritt auch am Plankenkopf eine Videoüberwachung erfolgt, solle Ende 2019 nach Auswertung der aktuellen Kriminalitätslage entschieden werden, so die Stadtverwaltung. bhr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019