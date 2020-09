Weitere Termine für Corona-Tests in den Stadtteilen

Die Stadt hat am Mittwoch weitere Termine der dezentralen Corona-Testangebote in den Stadtteilen mitgeteilt. Das Angebot in Zusammenarbeit mit der Universitätsmedizin (UMM) richtet sich an Reiserückkehrer, Lehrer und Beschäftigte in der Kinderbetreuung. Bis Mittwoch, 30. September, steht wochentags von 8.30 bis 16 Uhr ein mobiles Team der UMM mit Unterstützung durch Mitarbeiter des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt bereit. Die Termine im Einzelnen:

Donnerstag, 10. September: Waldhof, Alsenweg 11, Herbert-Lucy-Halle.

Freitag, 11. September: Vogelstang, Eisenacher Weg 95, Sporthalle an der Vogelstangschule (Grundschule); Nur über das Tor an der Turnhalle eintreten, um Kontakt während der „Lernbrücken“ zu vermeiden.

Montag, 14., Donnerstag, 24. und Mittwoch, 30. September: Vogelstang, Bürgersaal, Freiberger Ring 6.

Dienstag, 15. und Montag, 21. September: Jungbusch, Werftstraße 10, „Jungbuschhalle plus x“, Gemeinschaftszentrum Jungbusch.

Mittwoch, 16. und 23. September: Schönau, die genaue Adresse gibt die Stadt noch bekannt.

Donnerstag, 17., Dienstage 22. und 29. September: Bürgerhaus Neckarstadt-West, Lutherstraße 15.

Freitage, 18. und 25. und Montag, 28. September: Rheinau, Versöhnungskirche, Schwabenheimer Straße 2-6.

Wie die Stadt informiert, ist der Test für Reiserückkehrer bis zum 14. September kostenlos, wenn der Test innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise erfolgt. Auch die Kosten für einen Wiederholungstest werden übernommen. Der gerade beendete Auslandsaufenthalt könne durch einen Boarding-Pass, ein Ticket oder eine Hotelrechnung belegt werden. Derzeit bestehe für Reiserückkehrer aus Risikogebieten eine Testpflicht. Diese entfalle ab 15. September, Rückkehrer aus Risikogebieten können sich aber weiterhin kostenlos testen lassen. Wer dann aus einem Nicht-Risikogebiet heimkehrt, müsse den Test dagegen selbst bezahlen.

Neun neue Fälle am Mittwoch

Mitarbeiter von Schulen, Kitas und Kindertagespflegepersonen erhielten von ihrer Einrichtung ein Formular, das zu zwei Tests berechtige und vor Ort vorgelegt werde. Das dezentrale Testangebot sei jedoch nicht für Personen mit Krankheitszeichen und diejenigen, die auf Veranlassung des Gesundheitsamtes als Kontaktperson abgestrichen werden sollen. Sie müssen sich weiterhin bei der Hotline des Gesundheitsamtes (Tel. 0621/293-22 53)melden.

Nach Angaben der Stadt machten an den ersten sechs Tagen mehr als 900 Personen von den Testangeboten in den Stadtteilen Gebrauch. Unterdessen meldet das Gesundheitsamt bis Mittwochnachmittag (16 Uhr) neun weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion in Mannheim.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.09.2020