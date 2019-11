Weiterer Fall an Schule in Wallstadt?

Nachdem mindestens neun Mannheimer Grundschüler wegen Lungenentzündungen krankgemeldet worden sind, bittet das Gesundheitsamt nun Eltern darum, die Schulen über weitere Krankheitsfälle zu informieren. In einer Mitteilung spricht das Amt explizit Eltern der Brüder-Grimm- und der Bertha-Hirsch-Schule, aber auch der Wallstadt-Schule an. Kinder dieser Schulen seien in den Herbstferien gemeinsam in einem Hort betreut worden. Die Frage, ob auch ein Kind in Wallstadt erkrankt ist, konnte am Dienstagabend jedoch nicht mehr beantwortet werden.

Das Amt empfiehlt zudem Mannheimer Schulleitern, kranke Kinder zu separieren. „Wenn dabei stark hustende Kinder zum Schutz der gesunden Kinder vor Infektionen aus den Klassen herausgenommen und bis zur Abholung gemeinsam mit gewährleisteter Aufsichtspflicht in gesonderten Räumen betreut werden, folgt die Schule damit den Empfehlungen des Gesundheitsamtes“, schreibt eine Sprecherin am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Nachfrage bei Krankmeldung

An der Brüder-Grimm-Schule habe es bisher keinen weiteren Fall einer durch Mykoplasmen hervorgerufenen Lungenentzündung gegeben. Da die Ansteckungsfähigkeit hier bis zu vier Wochen betragen könne, sei es aber möglich, dass noch weitere Kinder erkranken.

Daneben sind die Schulen dazu angehalten, bei Krankmeldungen nachzufragen, ob die Kinder an einer Lungenentzündung leiden. Um Übertragungsketten in der Schule zu verhindern, appelliert das Gesundheitsamt an die Eltern, kranke Kinder – etwa mit starkem Husten oder Fieber – nicht in die Schule oder eine Nachmittagsbetreuung zu schicken.

Vergangene Woche waren acht Schüler krankgemeldet worden. Darunter waren solche, bei denen Mykoplasmen als Erreger festgestellt wurden – eine seltene Form der Lungenentzündung, deren Symptome zwar schwächer ausgeprägt sind, aber länger andauern. Seit Montag ist auch öffentlich, dass ein Kind an der Bertha-Hirsch-Schule erkrankt ist. Über die Vorgehensweise der Brüder-Grimm-Schule, hustende Kinder gemeinsam in einem separaten Raum bis zur Abholung zu betreuen, hatte es zwischenzeitlich Irritationen gegeben. jor

