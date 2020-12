Mannheim.Das Gesundheitsamt Mannheim hat am Freitag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Demnach verstarb ein über 70 Jahre alter Mann in einer Mannheimer Klinik. Insgesamt hat es in der Stadt seit Beginn der Pandemie 120 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Weiterhin wurden dem Gesundheitsamt bis zum Nachmittag (Stand 14 Uhr) 70 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen in Mannheim gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7850. Bislang gelten in Mannheim 5560 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2170 akute Fälle.

Die Inzidenz ist auf 210,2 Infektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gefallen

Quarantänepflicht für Tagesausflügler in Grenzregionen

Aufgrund der Infektionslage sowohl in Baden-Württemberg als auch in den Grenzregionen hat das Land die Einreiseregelungen verschärft. Wie die Verwaltung am Freitag mitteilt, ist gemäß der neuen Corona-Verordnung die quarantänefreie Einreise nach einem bis zu 24-stündigen Aufenthalt in einer Grenzregion nur gestattet, sofern die Rückreise nicht überwiegend aus touristischen Gründen oder zu Zwecken des Einkaufs erfolgt. Die bisherige Verordnung sah im Rahmen der 24-Stunden-Regelung keinerlei Einschränkungen vor. Für diejenigen, die aber mit ihrem Tagesausflug touristische Zwecke verfolgen oder lediglich einkaufen wollen, besteht nun eine anschließende Quarantänepflicht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.12.2020