Weiterfahrt ein hohes Risiko

Anzeige

Der Pegelstand beträgt nur noch 1,43 Meter. Zwischen 2010 und 2017 lag dieser im Juli durchschnittlich bei 3,20 Meter.

Für den Hafen sind Kreuzfahrten ein „boomendes Geschäft“, erklärt Regina Güntert. Im Jahr 2010 legten noch 500 Kreuzfahrtschiffe in Mannheim an, um etwa einen Tagesausflug in die Quadratestadt oder das nahe gelegene Heidelberg zu ermöglichen. Bislang hätten sich für dieses Jahr bereits 669 Schiffe, mit auch immer jünger werdenden Reisenden, angemeldet. seko/dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.08.2018