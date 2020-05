Weithin geschätzter Banker alter Schule

In Nürnberg, wo ihn Verwandte wegen seiner zunehmenden Schwäche zuletzt betreut hatten, wird heute in kleinem Kreis von ihm Abschied genommen: Rolf Kentner, ehemaliger Direktor der BW Bank in Mannheim und Vorsitzender des Fördererkreises der Reiss-Engelhorn-Museen, ist im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

In Heidenheim/Brenz geboren, hatte Kentner nach Banklehre und BWL-Studium zunächst bei internationalen Geschäftsbanken in Chicago, London und Mailand gearbeitet, ehe er im Oktober 1982 Hauptfilialleiter der BW-Bank in Mannheim wurde. 2005, nach der Integration der BW-Bank in den Landesbank-Konzern, stieg er zum Bereichsleiter Unternehmenskunden/Key Account II auf. Doch egal mit welchem Titel – 27 Jahre verkörperte er in Mannheim die damals noch auf den Planken ansässige BW-Bank. Als er 2009 in Ruhestand ging, wurde er als einer der letzten Vertreter einer leider aussterbenden Generation von in der Region tief verwurzelten, stets präsenten, persönlich für Kunden wie die Gesellschaft ungemein engagierten und nicht allein starr auf Zahlen fixierten Bankern gewürdigt. Ein „Banker alter Schule“ und „solider Fels in der Brandung“ hieß es.

Von der IHK geehrt

Nach Geschäftsschluss engagierte er sich stets weiter, was die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar mit der Ehrenmedaille würdigte. Seinem Rotary Club Mannheim-Brücke diente er als sehr geschätzter Präsident. Kaum im Ruhestand, übernahm Kentner 2009 für sechs Jahre den Vorsitz des Fördererkeises der Reiss-Engelhorn-Museen, wo er sich zuvor schon maßgeblich engagiert und die Gründung der Fördererstiftung vorangetrieben hatte.

In seiner Amtszeit haben die Förderer die Filmdokumentation über den herausragenden Mannheimer Fotokünstler Robert Häusser finanziert und wichtige Ankäufe ermöglicht. Auch die Rettung der völkerkundlichen „Sammlung Moos“ mit altperuanischen Kunstwerken aus drei Jahrtausenden geht auf Kentner zurück, und schließlich machte er sich für den Umbau des Schillerhauses in B 5,7 sowie die Vergabe von Promotionsstipendien stark.

Bei Grün-Weiß brachte sich Tennisspieler Kentner ein, und die Uni Heidelberg sowie die Hochschule Mannheim ernannten ihn wegen seines Einsatzes für die Wissenschaft zu Ehrensenatoren. Als Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Schurman Bibliothek Heidelberg half er mit viel Elan maßgeblich, das Heidelberg Center for American Studies zu realisieren. Ein Rolf-Kentner-Dissertationspreis, mit dem Arbeiten auf dem Gebiet der Amerikastudien ausgezeichnet werden, erinnert weiter an den engagierten Förderer der deutsch-amerikanischen Beziehungen. (Bild REM/Schumann:

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020