Wellhöfer Verlag vergrößert sich

Der Mannheimer Wellhöfer Verlag expaniert und eröffnet einen zweiten Standort in Wissembourg im Elsass. Dieser Schritt hänge mit der Entwicklung des Verlags zusammen, teilt Ulrich Wellhöfer mit. Er habe sich entschlossen, den Fokus vom „Buch-Macher“ zum Kulturschaffenden“ zu verschieben und so mehr kulturelle Projekte anzustoßen, was nicht heiße, dass der Verlag weniger Bücher veröffentliche. In Wissembourg sei mit der Eröffnung des „Kulturhauses Pfistermühle“ ein Ort geschaffen, an dem kreative Konzepte entwickelt werden sollen. Heute findet in Wissembourg ein Tag der offenen Tür statt. Ab sofort gibt es dort auch Workshops und Kreativ-Wochenenden. ena