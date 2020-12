Wellness geht auch zuhause

Ich bin keine Fußfetischistin. Ein bisschen so fühlte ich mich aber, als ich den Einkauf für meinen ganz besonderen Tag machte. Ein Fußmassagegerät, Fußbad mit Weihnachtsduft, Bimsstein, Nagellack. Na gut: Ein bisschen mehr kam schon noch dazu – es ging ja um Wellness. Und zwar nicht nur für meine Füße. Aber von Anfang:

Es hätte so schön werden sollen. Geplant war, in meinem lang ersehnten Urlaub einen ganzen Tag mal so richtig zu entspannen. Und wie geht das besser als bei der Wellness? Ich wollte also einen Tag in die Therme. Irgendeine, egal welche. Hauptsache es gibt mal mindestens eine Sauna. Wenn ich jetzt aber genauer darüber nachdenke, wäre ich wahrscheinlich durchgedreht bei all den vielen Menschen, die man dort trifft. Corona-gebührend Abstand halten? Kaum möglich – und wenn, dann ist das ultimativ stressig.

Na ja, der Winter-Lockdown hat mir sowieso einen Strich durch die Rechnung gemacht. Pardon. Uns. Ich habe eine Freundin, sie ist einer meiner wenigen Kontakte, die ich zur Zeit noch persönlich sehe. Wir wollten das gemeinsam machen. Wir haben beide ähnlich stressige Jobs – brauchten einfach mal Ruhe.

So, und jetzt zum Eingemachten: Was tun, wenn Hotels und Thermen geschlossen sind? Wir entschieden uns, den Wellnesstag einfach zuhause zu organisieren. Respektive war sogar die bessere Möglichkeit zum Entspannen als dieses Gequetsche zwischen Whirlpool und Dampfbad. Denn wir konnten es genauso gestalten, wie wir wollten – nur eben ohne den Sauna-Whirlpool-Luxus.

Die Besorgungen

Zwei Flaschen Crémant: Wir wollten schließlich den ganzen Tag über versorgt sein, und zwar immer mit einem kleinen Schwips.

Eine Flasche Glühwein: Für den Abend war der dann das passendere Getränk.

Süßigkeiten en masse: Was gibt es Besseres, als die Auswahl zu haben? Wenn wir schon nicht nackig oder im Bikini herumlaufen mussten, dann konnte uns die Figur für diesen einen Tag auch ruhig mal egal sein.

Ein Fußmassagegerät: Ich habe mich für eine recht günstige Version entschieden, die ihren Zweck aber allemal erfüllte. Das warme Wasser blubberte, die Silikonnoppen vibrierten – die Füße bitzelten.

Eine Massage-Matte: Günstiger als ein Sessel ist eine Matte, die einem den Rücken durchknetet. Einfach auf die Couch legen, hinsetzen, und los geht der Spaß. Aber Vorsicht: Sie bringt nicht wirklich etwas, wenn die Lehne der Couch oder des Sessels nicht über die Schultern reicht – mein Fehler...

Masken fürs Gesicht: Wir besorgten einfach mal eine Handvoll verschiedenster Masken und hatten dann die Qual der Wahl. Meine Entscheidung fiel auf eine Aloe Vera Feuchtigkeitsmaske.

Nagellack, Bimsstein, Fußbad: Alles, womit man eben die Füße schön macht. Und die Fingernägel konnten auch noch ein bisschen davon profitieren.

Der Tag

So, und nun konnte es losgehen. Meine Couch lässt sich ausziehen, das verschaffte uns viel Platz zum Entspannen. Wärmflaschen sorgten wenigstens ein bisschen fürs Schwitzen. Der Vanillegeruch meiner Duftkerzen vermengte sich mit dem Zimt, der von meinem Öl-Stövchen kam. Die Süßigkeiten bildeten quasi eine Mauer zwischen mir und meiner Freundin – Lüften war übrigens gar kein Problem: Stichwort Wärmflaschen. Der Crémant zeigte schon recht schnell seine leicht säuselig machende Wirkung – lustig wurde es also schon nach den ersten drei Schlucken.

So lagen wir den ganzen Tag herum. Mampften, schauten Disneyfilme, ließen uns durchkneten und pflegten Füße, Hände und Gesicht. Natürlich bekommt man zwischendurch auch mal Hunger. Also echten Hunger. Etwas Deftiges durfte demnach auch nicht fehlen. Dafür haben wir bereits morgens gesorgt. Wir suchten uns unser Lieblingsrestaurant heraus – schließlich wollen wir auch die Lokale aus der Nähe unterstützen – und bestellten uns, noch bevor der Wellnesstag losging, unsere französischen Baguettes, die uns dann am Abend geliefert wurden. Entspannter ging es kaum.

