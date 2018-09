Ein Mann hat vor einem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße zwei Welpen zum Verkauf angeboten. Zeugen benachrichtigten die Polizei. Die etwa zwei bis vier Monate alten Hunde sollen den Angaben zufolge zehn Euro gekostet haben. Über den Vorfall von Dienstag, 18 Uhr, berichtete die Polizei gestern. Die Beamten des Reviers Neckarstadt stellten den 40-Jährigen. Da er weder Papiere noch Impfungen vorweisen konnte, wurden die Hunde beschlagnahmt und an die Tierrettung übergeben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen Tierschutzgesetz ermittelt. Die Welpen hatte er in einer Plastiktüte getragen. stp/pol

