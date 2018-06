Weltmeister? „Natürlich Deutschland“

Anzeige

Annik hat die Vorfreude auf die WM ebenfalls gepackt. „Wir haben schon ein Tippspiel gestartet“, verrät die junge Frau. „Ich hoffe natürlich, dass Deutschland gewinnt.“ So richtig auf König Fußball eingestimmt ist Keke noch nicht. „Heute haben wir an der Uni zum ersten Mal darüber gesprochen“, berichtet der Student.

„Meine Schwester hat schon ihre Fahne gekauft“, erzählt dagegen Mona. Sie selbst ist noch nicht vom Fußball-Virus infiziert. „Das kommt aber noch“, sagt sie lächelnd. Mareike wird auf jeden Fall die Länderspiele der Deutschen mitverfolgen sowie andere Klassiker. Ein Trikot besitzen die beiden nicht – dafür Fanschminke.

Wer noch auf der Suche nach einem Trikot ist, kann sich in einem der Mannheimer Sportgeschäfte umschauen, die Auswahl ist groß. Bei Engelhorn Sports verkaufen Azubi Jakob Gottschalk und seine Kollegen nicht nur die Shirts der Deutschen Elf, sondern auch die der anderen teilnehmenden Länder. „Fans können sich Trikots mit Flocks, also den Namen und der Rückennummer ihres Lieblingsspielers, kaufen oder individuell, etwa mit dem eigenen Namen, bedrucken lassen“, sagt Gottschalk. Dazu kämen Fußballschuhe, Bälle, Handschuhe und anderes Zubehör wie Flaggen und Schminke. Auch in vielen anderen Geschäften können sich Fans mit Blumenketten in Schwarz-Rot-Gold, Tröten und Co. eindecken.

Trikotverkauf ähnlich wie 2014

In der Filiale P1 von Galeria Kaufhof haben die Mitarbeiter sowohl in der Sportabteilung als auch im Erdgeschoss bereits Fanartikel im Sortiment, erzählt Geschäftsführer Thomas Bollmeyer. „Der Trikotverkauf läuft aktuell gut und ist vergleichbar mit 2014“, sagt er. „Ganz viele Leute kaufen nach Bedarf.“ Will heißen, dass es kurz vor den Deutschlandspielen zu einem Höhepunkt kommt, an dem verstärkt WM-Artikel gekauft werden.

Beim Public Viewing im alten Eisstadion im Friedrichspark werden sämtliche Begegnungen auf einer 36 Quadratmeter großen Full-HD-Leinwand gezeigt. Veranstalter ist auch dieses Mal wieder die Markus Rick Event-Gastronomie. Da alle 5000 Plätze in dem Stadion überdacht sind, würden die Matches bei jedem Wetter stattfinden, sagt Rick. Während die Spiele der Deutschen Eintritt kosten, ist der Besuch bei allen anderen Begegnungen gratis. Wenn die Elf von Jogi Löw um Ruhm und Ehre kämpft, werden Stefan Hoock und Udo Scholz, Stadionsprecher der Adler, das Spiel moderieren. Rick hat verschiedene Gastronomen mit ins Boot geholt.

Wer den Kampf um die goldene Trophäe in Russland lieber von zu Hause aus anschaut, der sucht vielleicht noch einen großen Bildschirm. Jedenfalls sei in den letzten Wochen die Nachfrage nach Fernsehern deutlich gestiegen, sagt Alpaslan Polat, Mitarbeiter der Fernsehabteilung im Elektrohandel Saturn. „Geräte mit 55 Zoll-Bildschirmen wurden am meisten nachgefragt“, sagt er.

