Weltreisende in Sachen Jazz

Mannheim.Das Reisen ist auch zu Lockdown-Zeiten möglich, wenn es wie hier mit den Ohren und im Kopf geschieht: Jonathan Richmans Instrumental-Klassiker „Egyptian Reggae“, der beim Netnar-Tsinim-Quartett in den besten Händen liegt, wiegt, schaukelt und weht den Hörer mit großem imaginativen Vergnügen durch den Wüstensand Ägyptens ins real begonnene Jahr 2021. Dort heißt uns die Band zu einem „kleinen Neujahrskonzert“ willkommen, so Saxofonistin Alexandra Lehmler, ein Livestream-Auftritt, mit dem zugleich die Reihe der aus dem Mannheimer Jazzclub Ella & Louis ausgestrahlten Online-Konzerte ins neue Jahr getragen wird.

Zur Hälfte besteht die Formation, die hier mit ihrer charakteristisch weltoffen groovenden Melange aus Jazz, Chanson und Latin besticht, aus dem Mannheimer Musikerpaar Alexandra Lehmler und Kontrabassist Matthias Debus. Dritter im Bunde ist Schlagwerker-Virtuose Erwin Ditzner, der mit leichtem Trommel-Gepäck (Snare Drum und Bongo) aus Ludwigshafen angereist ist. Komplettiert wird die Band von dem gleichermaßen hochgeschätzten Posaunisten Bernhard Vanecek, der an diesem Abend obendrein zur Melodika greift.

Leichtgängig, charmant und spritzig eröffnen Netnar Tsinim das Konzert mit dem zweitem Satz aus Beethovens 7. Sinfonie; in klassischem Fahrwasser bewegen sich die Vier auch bei Richard Strauss' „Also sprach Zarathustra“, das hier packend groovt und schillert, als jagten die Rolling Stones den Komponisten durch ein Agenten-Abenteuer der 60er Jahre. Die Musikreisenden verschlägt es nach Frankreich, Marokko und Kanada, und vom Ausgangspunkt Österreich geht es mit „Black Market“ von Jazzlegende Joe Zawinul weiter in den Wirkungskreis des kubanisch-US-amerikanischen Perkussionisten Mongo Santamaria, dem gleich dreifach, mit „El Toro“, „Creole“ und zum Abschluss nach knapp einer Stunde mit „Fatback“ die quicklebendig-finessenreiche Ehre erwiesen wird.

Fortgesetzt wird die Online-Konzertreihe am Freitag, 15. Januar, mit Jazzlegende Emil Mangelsdorff und seinem Quartett.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.01.2021