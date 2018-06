Weniger Alkohol- und Drogenkontrollen in Mannheim?

Anzeige

Mannheim. Geht es lediglich um eine spritsparende Fahrweise und den Verzicht auf Fahrten zu Besprechungen oder zur Waschanlage, wie es Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) kürzlich formuliert hat? Oder greifen die Sparvorgaben im Mannheimer Polizeipräsidium tiefer? Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Mannheim berichtet in einer Pressemitteilung, dass „viele Polizeireviere“ die anlassunabhängigen Streifenfahrten „deutlich eingeschränkt beziehungsweise untersagt“ hätten. Und dass sogar Alkohol- und Drogenkontrollen zumindest teilweise eingestellt würden.

Strobl hatte in einer Antwort auf einen Antrag der SPD-Fraktion im Landtag zur Lage bei der Mannheimer Polizei kürzlich erklärt, dass die Präsenz der Beamten trotz der Sparvorgaben gewährleistet sei, alle Aufträge würden von den Beamten wahrgenommen. Eine Anordnung zur Streichung von anlassunabhängigen Streifenfahrten gebe es nicht.

Das entspreche nicht den Tatsachen, kontert Thomas Mohr von der Gewerkschaft der Polizei in Mannheim. Er wirft dem Minister vor, die Sache „herunterzuspielen“. Seiner Gewerkschaft seien „interne Anordnungen“ eines Revierleiters zugeleitet worden, berichtet er. Darin heißt es laut GdP: „Bis auf Weiteres sind nur noch konkrete Aufträge zu fahren! Präventive Streifenfahrten sind zu unterlassen.“ Darüber hinaus heißt es laut GdP in der Anordnung. „Entgegen der Vorgaben der Verkehrssicherheitskonzeption sind ,Schwerpunktmaßnahmen Alkohol- und Drogenkontrollen’ einzustellen!“. Der Grund dafür laut Mohr: Auch diese Kontrollen kosten Geld. Vom Innenministerium und der Mannheimer Polizei liegen zu den aktuellen Vorwürfen der GdP noch keine Stellungnahmen vor.

Wie Anfang Mai bereits berichtet, muss das Mannheimer Polizeipräsidium sparen, um sein Budget für das laufende Jahr einzuhalten. In einer internen Mail, aus der diese Zeitung damals zitiert hatte, hatte Polizeipräsident Thomas Köber seine Führungskräfte zum Sparen aufgefordert. Unter anderem sollen die Ausgaben für Sprit, technische Geräte und Fortbildungen reduziert werden. Auch von einer „Deckelung der Ermittlungskosten“ ist in dem Schreiben die Rede. Um den 7,7 Millionen Euro umfassenden Sachetat des Präsidiums nicht zu überziehen, müssten im weiteren Verlauf 350 000 Euro eingespart werden. Speziell die Ausgaben für Sprit sollen in den nächsten Monaten um rund ein Fünftel zurückgefahren werden. Wie das umgesetzt wird, bleibt den Verantwortlichen der jeweiligen Dienststelle überlassen. Der Präsident nennt in seiner Mail die Ausweitung von Fußstreifen oder stationären Kontrollstellen genauso wie „kraftschonendes Fahren“. Als Grund für die bisherigen Mehrausgaben führt Köber in der Mail unter anderem höhere Kosten für Ermittlungen oder die Beschaffung von Munition oder Schutzwesten an. (imo)