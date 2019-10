Weniger Döner-Qualm in Mannheimer Innenstadt

Mannheim.Gute Nachricht für Anwohner, Händler und Besucher am Marktplatz: Der Betreiber eines Grillrestaurants hat freiwillig eine Anlage zur Abgasreinigung von einer türkischen Firma installieren lassen. Er ist der Erste und geht damit mit gutem Beispiel in Sachen Grillrauch-Beseitigung voran. Betroffene hoffen seit Jahren, dass sich damit der lästige Döner-Qualm quasi in Luft auflösen wird. Jetzt

...