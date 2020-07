Weniger Gäste, große Pläne

Auch die Mannheimer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) kämpft mit den Folgen der Corona-Pandemie. Seit einer Woche hat zwar auch die auf fast 2700 Meter gelegene Mannheimer Hütte im Brandnertal (Vorarlberg) geöffnet. Doch die Saison wird auch dort oben, am Fuß der Schesaplana (2965 Meter), anders sein als gewohnt. „Im Sommer werden die Übernachtungszahlen aufgrund der geringeren Zahl an Gästen insbesondere am Wochenende deutlich zurückgehen“, sagt Peter Welk, Vorsitzender der Sektion. Wegen der Pandemie dürfen nur rund 50 der 130 Hüttenbetten belegt werden. In der Oberzalimhütte weiter unten im Tal, die die Sektion Mannheim ebenfalls betreibt, stehen den Gästen rund 25 von 42 Betten zur Verfügung. Sie ist seit 20. Juni offen.

Konkret rechnet Welk mit maximal der Hälfte der bisherigen Einnahmen. Einen größeren Ausfall bedeute die Reduzierung der Gästezahl allerdings für die Hüttenwirte, da diese von den Umsätzen aus der Verpflegung lebten. Eigentlich dürfen Gäste sich auf den DAV-Hütten selbst versorgen. Allerdings regte DAV-Vizepräsident Roland Stierle kürzlich die Mitglieder dazu an, „in diesem Jahr möglichst auf die Selbstversorgung zu verzichten und stattdessen die Speisen und Getränke auf der Hütte zu bestellen“, um die Wirte zu unterstützen.

Welk erzählt, dass Familien und Gruppen zusammengelegt und in den Sammellagern große Zwischenräume gelassen werden. Da auf den Hütten aufgrund des Wassermangels die Zudecken nicht bei jedem Wechsel gereinigt werden könnten und der normalerweise übliche Hüttenschlafsack zu kalt sei, müsse nun ein Schlafsack, Bettlaken und Kissenbezug mitgebracht werden.

„Aufgrund der geringeren Anzahl an Übernachtungsgästen ist auch der Abstand im Gastraum gewährleistet“, sagt Welk. In den Gemeinschaftsbereichen (Toiletten und Waschräume) müsse man an die Vernunft der Leute appellieren, dass „insbesondere morgens früh nicht alle gleichzeitig aufbrechen und in diesen Bereichen die Hygiene- und Abstandsregeln gewahrt werden“.

In den beiden nächsten Jahren wird die Mannheimer Hütte renoviert. Zunächst wird laut Welk das Dach neu mit Edelstahl gedeckt. Damit werde der Sturmschaden von 2018 behoben und die Wasserversorgung verbessert, da das Regen- und Schmelzwasser aufgefangen werden könne. Dies sei notwendig, weil der Gletscher zurückgehe. Zudem erhalte die 1905 errichtete Hütte eine Photovoltaikanlage, um das Dieselaggregat zu entlasten, außerdem werde die Küche instandgesetzt. Im zweiten Bauabschnitt werden, so Welk, eine Außentreppe installiert und Trockentoiletten eingebaut. Dies alles diene insbesondere dem Umwelt- und Brandschutz. Insgesamt müsse die Sektion fast 800 000 Euro investieren. Trotz Corona habe sie von der Stadt Mannheim, dem Land und dem DAV Zusagen für Zuschüsse erhalten.

Fast 3900 Mitglieder

Erfreulich hat sich die Zahl der Mitglieder entwickelt. Sie sei im vergangenen Jahr überdurchschnittlich um zehn Prozent auf fast 3900 gewachsen. Welk glaubt, dass dies an „unserem umfangreichen Tourenprogramm und unserer neuen Geschäftsstelle in zentraler Lage bei Engelhorn Sports“ liegt.

Im ersten Halbjahr seien fast alle Seminare, Vorträge, Ausbildungen und Touren ausgebucht gewesen, mussten aber coronabedingt ausfallen. Touren könnten nun – unter den üblichen Beschränkungen – wieder gemacht werden. Welk: „Wir entscheiden je nach Tourenziel, Schwierigkeitsgrad und Teilnehmeranzahl.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020