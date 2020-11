Weniger Geld und weniger Fläche

Die Evangelische Kirche in Mannheim rechnet damit, dass sie bis zu 30 Prozent weniger Einnahmen verkraften muss. Diese Zahl wurde bei der Herbstsitzung der Stadtsynode genannt. Das über 100 Mitglieder zählende Gremium unter Vorsitz von Ralf Daum traf sich erstmals rein digital.

Derzeit beträgt der Etat des kirchlichen Haushaltes 72,6 Millionen Euro für das Jahr 2020. Die Prognose der Badischen Landeskirche gehe von Einnahmerückgängen von 20 Prozent durch rückläufige Kirchensteuern und zehn Prozent durch Umschichtung wegen veränderter Anforderungen. Das beträfe, so Daum, die Mitarbeiter, insbesondere die Pfarrer, von denen bald viele in Ruhestand gingen. Es beträfe aber ebenso die Gemeindehausflächen, Kirchen und Pfarrhäuser, die nochmals reduziert werden müssten.

Masterplan in Vorbereitung

Doch für die Reaktion darauf sei die Evangelische Kirche in Mannheim „ganz gut aufgestellt“, sagte Daum. Schon jetzt habe der Stadtkirchenbezirk mit der Regionalisierung, in der Mannheimer Gemeinden miteinander kooperieren, und mit dem Kirchenmasterplan vorgearbeitet. Der Plan soll klären, in welche Kirchen investiert und welche Kirchen nicht mehr unterhalten werden. „Wir sind so früh dran, dass wir nicht nur reagieren müssen, sondern gestalten können.“ Der Kirchenmasterplan verschaffe Klarheit darüber, wie die vorhandenen Gelder nachhaltig und zielgerichtet eingesetzt werden können.

In der Septembersitzung hatte die Synode beschlossen, dass zunächst bis März 2021 eine Steuerungsgruppe eine Datengrundlage zusammenstellt und Kriterien entwickelt. Sie forderte damals aber, dass die Zusammensetzung dieser Steuerungsgruppe durch zwei weitere Mitglieder um die Perspektiven „jung und weiblich“ erweitert werden solle. Daher wurden jetzt zwei junge Pfarrerinnen hinzugewählt, die beide Mitte 30 sind: Laura-Maria Knittel von der Neckarstadtgemeinde und Nina Roller von der Thomasgemeinde (Neuhermsheim/Neuostheim) bringen sich künftig in dieser Arbeitsgruppe ein. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020