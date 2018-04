Weniger Glückwünsche vom Rathaus

Anzeige

Die Stadt spart bei ihren betagten Mitbürgern. Nur noch zum 100. Geburtstag und den Geburtstagen ab dem 105. Lebensjahr gibt es einen Glückwunsch von einem Vertreter der Stadt und ein Präsent. Diese Regelung, die schon seit Jahresanfang gilt, bestätigte jetzt auf Anfrage Ralf Walther, der Sprecher des Oberbürgermeisters. Damit will das Rathaus 6000 Euro pro Jahr sparen. „Seitens der Jubilare oder deren Angehörigen gab es bisher keine Negativreaktionen“, erklärte Walther.

Bis zum vergangenen Jahr schickte der Oberbürgermeister ab dem 100. Geburtstag alljährlich einen Glückwunschbrief und ein Präsentkorb im Wert von 55 Euro. Sofern von dem Jubilar oder Angehörigen gewünscht, kam auch ein Stadtrat und überreichte das offiziell.

CDU stellt Antrag

Doch die Zahl der Jubilare, die an einem Geschenk oder einer Stadtvertretung interessiert sind, sei „seit Jahren rückläufig“, so Walther. Über Geschenke freuten sich 40 Prozent, eine persönliche Übergabe wünschten lediglich rund 20 Prozent. „Die Kommunikation läuft in diesen Fällen fast ausschließlich über die Angehörigen“, so Walther. „Auch aufgrund der geringen Resonanz hatten wir uns entschlossen, die erforderlichen Einsparungen im Zuge von SHM in diesem Bereich vorzunehmen“, verwies der Sprecher auf das vom Gemeinderat beschlossene Programm zur „Strategischen Haushaltskonsolidierung in Mannheim“ (SHM), wonach die Stadt ab 2019 jedes Jahr 42 Millionen Euro einsparen will. Der Präsentkorb für 55 Euro wurde ferner durch einen Gutschein im Wert von 30 Euro ersetzt. Zudem passe man sich mit dem neuen Verfahren den Regelungen auf Bundes- und Landesebene an.