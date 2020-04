Weniger Straftaten und Unfälle in Zeiten der Pandemie

Leere Einkaufspassagen, abgesperrte Plätze und geschlossene Kneipen verändern den Polizeialltag. In den vergangenen Wochen mussten die Beamten des Präsidiums Mannheim weniger oft ausrücken als üblicherweise. Wie Polizeisprecher Norbert Schätzle sagt, haben vor allem die strikten Aufenthaltsverbote aufgrund der Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass im März etwa ein Drittel weniger Eigentumsdelikte registriert wurden, als im gleichen Monat des Vorjahres. Absolute Zahlen nennt er zwar nicht. Es sei aber klar, dass Wohnungseinbrüche sowie Diebstähle in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis wesentlich seltener verfolgt werden mussten als im März 2019. Das gelte auch für die Gewalt auf den Straßen.

Kriminelle auf Abstand

Mit geschlossenen Parks, Läden und Clubs habe es weniger Gelegenheiten für kriminelle Machenschaften gegeben. Auch erhöhte die Polizei ihre Präsenz deutlich, was diesen Effekt verstärkt habe. Vor allem um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren, seien die Beamten in den vergangenen Wochen oftmals ausgerückt. Am Wochenende waren täglich beispielsweise 80 Streifen zusätzlich im Einsatz, um etwa Verstöße gegen die Mindestabstandsregel zu ahnden. Im wörtlichen Sinne halte das auch Kriminelle auf Abstand, sagt Schätzle. Beamte hätten in den vergangenen Wochen außerdem immer seltener sogenannte Corona-Partys auflösen müssen. Die allermeisten Frauen und Männer hielten sich an die Vorgaben. Falls nicht, geschehe dies oftmals aus Gedankenlosigkeit. „Wir versuchen die Leute mit Argumenten zu überzeugen. Das funktioniert gut“, sagt der Polizist.

Und der Verkehr? Auf dem Asphalt sind zurzeit weniger Autos unterwegs. Aus Sicht der Polizei hat das bisher nicht dazu geführt, dass Raser den frei gewordenen Platz für ihre Eskapaden genutzt hätten. Dafür gebe es keine Hinweise. Eine andere Tendenz in Sachen Straßenverkehr fällt eindeutiger aus. „Aufgrund der bestehenden Einschränkungen ist ein spürbarer Rückgang der Verkehrsunfälle im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim zu verzeichnen“, sagt der Sprecher. Das gelte auch für die Autobahnen.

Weniger Reisende, weniger Taten

Da zurzeit weniger Reisende auch auf Bahnsteigen unterwegs sind, hat sich am Mannheimer Hauptbahnhof die Zahl von Delikten verringert. „Die Beamten der Bundespolizei stellen einen deutlichen Rückgang von Taschendiebstählen und Gewaltdelikten fest“, sagt eine Sprecherin. Konkrete Zahlen kann auch sie noch nicht nennen. Der Trend sei aber „klar rückläufig“. Auf Streife würden Beamte viele Gespräche mit Bürgern führen, wenn nötig auf die Einhaltung der Corona-Verordnungen pochen. „Es müssen immer wieder Ansammlungen von mehreren Personen unterbunden werden“, merkt die Sprecherin an. Meist sei das kein Problem.

Widerstand gegen Vorgaben

Es gibt Ausnahmen. Seit Tagen schlägt der Fall einer Heidelberger Rechtsanwältin und Kritikerin der Corona-Verordnungen hohe Wellen. Mit ihrem öffentlichen Aufruf zum Widerstand gegen die staatlichen Vorgaben soll sie gegen geltendes Recht verstoßen haben. Darüber hinaus soll sie dazu aufgerufen haben, sich am Karsamstag bundesweit zu einer Demonstration zu versammeln. Dass sie wegen ihrer Aktivitäten zwangsweise in einer psychischen Klinik untergebracht wurde, behaupteten Anhänger.

Berichten zufolge habe sich die Frau nach einem Vorfall an Ostern zwar in psychiatrischer Behandlung befunden. Eine behördliche Anordnung, die Anwältin in der Psychiatrie unterzubringen, habe es aber nicht gegeben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei klarstellten. Wegen des Verdachts, „öffentlich zu einer rechtswidrigen Tat aufgerufen zu haben“, werde gegen sie ermittelt.

Weniger Martinshorn und Blaulicht in den Straßen bedeutet mitnichten, dass Polizeibeamte zurzeit weniger zu tun haben, betont Mannheims Polizeisprecher Schätzle. Weil Trickbetrüger in Corona-Zeiten neue Maschen erfinden, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, habe es zuletzt etwa wieder mehr Fälle gegeben. So hätten sich Betrüger etwa als Polizisten ausgegeben, um sich so Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen. Das Landeskriminalamt warnt vor einer neuen Variante des Enkeltricks. Demnach geben sich Anrufer als infizierte Verwandte aus, die Geld für ihre Behandlung bräuchten.

Hohe Dunkelziffer

Welche Verbrechen aber womöglich hinter den Fassaden der Häuser geschehen, das sei schwierig einzuordnen, gibt der Sprecher zu bedenken. Eine von Experten befürchtete Zunahme beim Thema „Häusliche Gewalt“ habe man bisher nicht festgestellt „Aber in dem Bereich gibt es eine hohe Dunkelziffer. Insofern muss man abwarten, wie sich die Situation entwickelt“, sagt der Polizist.

Zumal die Opfer solcher Gewalttaten oftmals erst einige Zeit nach einer Prügelattacke Anzeige gegen den Lebensgefährten erstatten. „Frauen müssen mit den Tätern in der Regel ja noch eine Weile unter einem Dach leben“, gibt der Polizeisprecher zu bedenken. Daher hielten sich Gewaltopfer oftmals zurück, bis sie etwa in einem Frauenhaus untergekommen sind.

