Weniger Stufen in neuen Stadtbahnen

Die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe haben Kritik der Behindertenverbände aufgenommen und wollen die neuen Stadtbahnen des Typs Rhein-Neckar-Tram 2020 mit deutlich weniger Stufen als bislang vorgesehen ausstatten. Wegen der gewählten Drehgestelltechnik müssen im Wagen-Inneren deutliche Höhenunterschiede überwunden werden. Über jedem Achs-Drehgestell war im ursprünglichen Modell ein Radkasten vorgesehen, der zwei Stufen höher als der Wagenboden lag. Beim 30 Meter langen Stadtbahnzug sind vier Drehgestelle vorgesehen.

Durch konstruktive Veränderungen sei es nun möglich, die beiden Achsen in der Wagenmitte so anzuordnen, dass der Höhenunterschied nicht mehr über Stufen, sondern sechs bis zehn-prozentige Gefälle ausgeglichen wird. Bei einer Präsentation im Mannheimer Stadthaus begrüßten Vertreter von Behinderten- und Seniorenverbänden die Verbesserungen ausdrücklich. Ab 2020 sollen zunächst 80 neue Stadtbahnen in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen in Betrieb genommen werden. Die Züge werden für rund 250 Millionen Euro in einem Werk des Herstellers Skoda in Finnland gebaut. (lang)