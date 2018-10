Weniger Verkehr

Rund 30 Millionen in die Neugestaltung der Fußgängerzone stecken und dann dort Autoverkehr dulden? Das ist keine Option. Klar ist also, dass die Zufahrt zu den Planken besser geregelt werden muss. Mehr Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst sind notwendig, aber nicht ausreichend. Solange die Planken an den Seiten so verlockend offenstehen wie jetzt, so lange werden das zum Beispiel Paketdienste, Logistikfirmen und Handwerker auch nutzen.

Unter den meisten Beteiligten herrscht darüber grundsätzlich Einigkeit. Die Probleme liegen im Detail: Wo soll abgesperrt werden? Fest oder flexibel? Da gibt es unter den direkt Betroffenen – Geschäften, Bewohnern, Praxen und Büros – verständlicherweise unterschiedliche Meinungen. Zu viele Ausnahmen aber machen ein Gesamtkonzept zunichte.

Das aktuelle Vorgehen der Stadt ist darum richtig: Alle Informationen auf den Tisch legen und mit Betroffenen diskutieren. Womöglich muss man am Ende zu einer Lösung mit noch mehr versenkbaren, aber leider teuren Pollern kommen. Um den Verkehr in den Planken wirklich zu reduzieren, braucht es zudem ein Gesamtkonzept, mit den kürzlich vorgestellten Haltezonen für Lieferdienste und mit alternativen Zustellmöglichkeiten.

