Weniger Verkehr in Kunststraße gefordert

Das Mannheimer Umweltforum fordert, den Verkehr in der Kunststraße zu begrenzen. Bereits im Jahr 1995 sei die Kunststraße am Paradeplatz für die Überfahrt über die Breite Straße probeweise ganz für den Autoverkehr gesperrt worden. „In Zeiten erhöhter Stickoxid- und Feinstaubwerte und einer zunehmenden Lärmbelastung, nicht nur durch die Auto-Poser-Szene mit getunten Auspuffen, muss diese Idee neu diskutiert werden“, schreibt jetzt Andreas Schöber vom Umweltforum in einer Mitteilung.

Vor 20 Jahren habe die probeweise Unterbrechung der Kunststraße auf Höhe der Quadrate N 1/O 1 am Paradeplatz über einen Zeitraum von zwei Monaten zu einem positiven Ergebnis geführt. „Seitdem ist die Verkehrsbelastung in der Mannheimer Innenstadt zurückgegangen“, schreibt das Umweltforum.

Im Bericht der Stadt Mannheim „10 Jahre Verkehrsentwicklungsplan Mannheim“ heiße es zu dem Modellversuch: „Die verkehrsplanerischen Zielsetzungen, die Innenstadt von nicht notwendigem Durchgangsverkehr zu entlasten und die Querschnittsbelastungen von Kunststraße gemäß den Prognose-entlastungen zu reduzieren, konnte durch den Test in vollem Umfang erreicht werden.“ Als nachteilig wurden damals allerdings Umsatz- und Kundenrückgänge bei den ansässigen Geschäften benannt, räumt auch das Umweltforum ein.