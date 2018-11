Wenn das Herz aussetzt

„Herz außer Takt: Vorhofflimmern, eine bedrohliche Volkskrankheit“ – diesem Thema ist am Dienstag, 20. November, ein Vortragsabend im Theresienkrankenhaus gewidmet. Ab 19 Uhr werden der Ärztliche Direktor Markus Haass, Chefarzt der Abteilung Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin, sowie sein Sektionsleiter Boris Schumacher in der beliebten Veranstaltungsreihe „Herzensangelegenheiten“ über die am weitesten verbreitete behandlungsbedürftige Herzrhythmusstörung berichten.

Chor singt

Vorhofflimmern vermindert nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität, sondern ist ein Risikofaktor für Schlaganfälle. Wesentlich ist neben einer Früherkennung des Vorhofflimmerns die Einleitung einer adäquaten medikamentösen Behandlung. Haass wird die Möglichkeiten der Früherkennung und persönlichen Risikoeinschätzung aufzeigen und die gängigen Therapien erläutern. Die durch die Deutsche Herzstiftung und die AOK unterstützte Veranstaltung wird musikalisch durch den Chor des Theresienkrankenhauses unter Leitung von Bernhard Karch begleitet. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung unter Telefon 0621/424-4268 oder bevorzugt per E-Mail unter sek.kar@theresienkrankenhaus.de ist erwünscht. pwr

