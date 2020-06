Wenn die Discokugel verstaubt

Der Freitag, 13. März, wird Stefan Wörns noch lange in Erinnerung bleiben. Das war der Tag, an dem die Schockwellen der Pandemie seinen den Eventstore mit voller Wucht erreichten. „Der Einbruch bei den Bestellungen war wirklich blitzartig“, erzählt der 34 Jahre alte Geschäftsführer und schüttelt den Kopf.

Glitzernde Discokugeln, bunte Scheinwerfer, Kabel und Lautsprecher – wer sich auf den fast 300 Quadratmetern umschaut, erkennt sofort, um was es hier geht. Licht- und Tontechnik, Bauteile für den Messebau oder Plastikpflanzen für Biergärten – der Eventstore in Käfertal bietet ein breites Sortiment. Vor allem über das Internet vertreiben die Mannheimer seit Jahren einen Großteil.

Im Bereich der Veranstaltungstechnik ist der Umsatz massiv eingebrochen, weil wegen des erhöhten Infektionsrisikos reihenweise Konzerte, Theatervorstellungen oder Schulfeste abgesagt wurden. Anstatt die üblichen Pakete und Päckchen zu versenden, musste die Crew sämtliche Bestellungen stornieren. „Es war klar, dass die Situation ernst wird“, erinnert sich Wörns. Innerhalb kurzer Zeit habe er sich von zwei Mitarbeitern trennen müssen, die beiden noch verbleibenden Kollegen befänden sich in Kurzarbeit.

Vor Corona habe das kleine Unternehmen etwa 80 Prozent mit Veranstaltungstechnik verdient, die Beleuchtung für Wohnhäuser und Unternehmen habe 20 Prozent eingebracht. Mittlerweile habe sich das Verhältnis geändert. Zwar sei nach der Absage von Messen, Konzerten und Festen der Bedarf an entsprechender Technik noch immer weit unterhalb früherer Jahre. Auf der anderen Seite würden sich immer mehr Kunden – viele von ihnen seien offenkundig in Kurzarbeit – um die Beleuchtung von Gärten oder Wohnhäusern kümmern und einkaufen. Gerade mit Blick auf die stromsparende LED-Technik mache sich das bemerkbar. „Wir können zwar die Verluste im Bereich der Veranstaltungen und Messen nicht wettmachen, aber wir sehen Licht am Ende des Tunnels“, sagt Wörns.

Frühzeitig gegengesteuert

Gleichwohl ist diese positive Wende nicht von alleine gekommen, wie er erzählt. So habe der werdende Vater nächtelang Angebote geschrieben, den Online-Auftritt des Eventstore umgestaltet und an die neuen Bedürfnisse angepasst.

Fürs Erste sieht es so aus, als habe die Geistesgegenwart des Geschäftsführers das Unternehmen vor der wirtschaftlichen Katastrophe bewahrt. „Manche Kollegen in anderen Unternehmen waren am Anfang der Pandemie noch davon ausgegangen, dass der Spuk nach zwei Monaten beendet sein wird“, wundert sich Wörns. Er selbst habe sich direkt nach dem Einbruch im März mit seinem Finanz - und Steuerberater getroffen. Noch sei die Lage schwierig. Aber mit etwas Glück und viel Geschäftssinn erreiche der Eventstore weiterhin Kunden.

Ob das so bleibt und wie sich der Alltag entwickelt, sei allerdings offen, warnt der Geschäftsführer. Beteiligen will er sich daher auch an der „Night of Light“, der bundesweiten PR-Aktion der durch die Corona-Pandemie bedrohten Veranstaltungsbranche. Wenn in der Nacht zum Dienstag Gebäude rot angestrahlt werden, um auf die schwierige Situation hinzuweisen, will auch Wörns nicht zurückstehen und mit großer Beleuchtung an der B 38 auf die Krise hinweisen. An der entsprechende Beleuchtungstechnik fehle es schließlich nicht, sagt er.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.06.2020