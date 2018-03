Anzeige

Einmal die Liebe und Romantik von damals wieder aufleben lassen – davon träumt Angelika schon lange. Ihr Ehemann Oliver weigert sich jedoch partout, für so einen Wunsch in ein Flugzeug zu steigen. Da kommt ihm die Ehekrise von Angelikas Schwester gerade Recht. Sollen die zwei Frauen doch ohne ihn im französischen Straßencafé sitzen. Doch „wenn die Katze aus dem Haus ist . . .“. Von solchen Turbulenzen handelt die Komödie am Sonntag um 18 Uhr im Oststadttheater. Für die Vorstellung im N 1-Bürgersaal verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadttheater“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan