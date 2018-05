„Wenn die Katze aus dem Haus ist …“ im Oststadttheater

Anzeige

Das Oststadttheater zeigt Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr die Komödie „Wenn die Katze aus dem Haus ist. . .“ von Johnnie Mortimer und Brian Cooke. Denn dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch! Oliver allein zu Haus’, da will sich Oliver mit Schwager Michael die Zeit schon zu vertreiben wissen. Sie beschließen, den Abend in verführerischer Gesellschaft zu verbringen, und damit beginnt es, brisant zu werden. Für die Komödie verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadttheater“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Vorverkauf im Stadtbüro Oststadttheater im Stadthaus N 1, Montag bis Samstag 10 bis 13 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag 15 bis 19 Uhr, Karten-Telefon 0621/1 60 60, Fax 0621/1 60 70, Mail: vorverkauf@oststadt-theater.de ( tan