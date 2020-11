„Wenn zu viel los ist, gehen wir wieder“

Auf dem Klettergerüst tobt ein Wettkampf. Zwei Jungs haben sich zum Ziel gesetzt, das pyramidenförmige Netz zu besteigen. Wer zuerst oben ankommt, hat gewonnen. Ungestört bahnen sich die Kinder ihren Weg an die Spitze. An diesem grauen Dienstagnachmittag hält sich die Besucherzahl auf dem Spielplatz im Unteren Luisenpark in Grenzen. „Das ist auch gut so, sonst würde ich mein Kind hier nicht so einfach klettern lassen“, erzählt eine Mutter. Zu groß wäre sonst die Sorge, dass sich der Nachwuchs mit dem Coronavirus anstecken könnte. Im Gegensatz zu vielen anderen Einrichtungen und Anlagen schreibt die aktuelle Corona-Verordnung Baden-Württembergs keine Schließung der Spielplätze vor. „Das Land setzt hierbei auf die Vernunft und auf das Verantwortungsbewusstsein der Erwachsenen, die darauf achten müssen, den Abstand zu anderen Familien bestmöglich einzuhalten und den Abstand der Eltern untereinander einzuhalten und nicht im Pulk zusammenzustehen“, teilt die Stadt Mannheim auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Wenig Spielmöglichkeiten

Größere Ansammlungen von Eltern sind auf dem Spielplatz im Unteren Luisenpark am Dienstagnachmittag nicht zu sehen. Katrin und Maike, die ihren ganzen Namen nicht nennen wollen, haben es sich auf den Sitzbänken bequem gemacht. Die beiden Mütter halten Abstand zueinander und achten darauf, dass auch ihre Kinder anderen Spielgefährten nicht zu nahe kommen. „Wenn zu viel los ist, gehen wir einfach wieder. Das kam durchaus schon vor“, sagt Maike, die es bedauert, dass viele Mannheimer Grünflächen geschlossen haben. „Ohne die Spielplätze im Luisenpark ballt es sich natürlich auf den Anlagen, die offen sind. Das war schon während des Lockdowns im Frühling zu beobachten“, erzählt sie.

Natascha Schwarz ist mit ihrem fast zweijährigen Sohn Luca im Unteren Luisenpark unterwegs. Da sich alle Spielgeräte im Freien befinden, hält sie die Ansteckungsgefahr für gering. Auch Schwarz ist froh, dass ihr jüngstes Kind hier noch im Sand buddeln und auf dem Schaukelpferd reiten kann. Für ältere Kinder sei es im Moment aber schwierig, weil so viel geschlossen habe.

Nur wenige Meter entfernt beobachtet Esther ihre Tochter, die auf einer kleinen Grasfläche am Rande des Sandkastens spielt. Die Mutter, die ihren vollständigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, findet es gut, dass auf Spielplätzen keine grundsätzliche Maskenpflicht besteht, würde sich aber freuen, wenn bei Andrang alle freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz tragen würden. Denn viele Alternativen zu den Spielplätzen gebe es im Moment ja ohnehin nicht. „Nur im Haus bleiben kommt nicht in Frage, sonst fällt einem die Decke auf den Kopf. Das Kind braucht Bewegung“, sagt sie.

Sollten sich die Jungs und Mädchen auf den Spielplätzen nur mit Mund-Nasen-Schutz aufhalten dürfen? „Nein, das wäre nicht gut“, finden zwei Mütter, die sich mit ihren Söhnen an den Spielgeräten am Neumarkt aufhalten. Auch sie sind der Meinung, dass es besser ist, volle Plätze lieber ganz zu meiden. Der Spielplatz in der Neckarstadt-West gehöre, so sagen sie, nicht zu denjenigen mit besonders großem Besucherandrang. „Andere dafür schon. Dort, wo kein Abstand mehr eingehalten werden kann, macht es keinen Sinn, die Kinder spielen zu lassen“, so die klare Meinung der beiden Mütter.

Zu viele Kinder und Eltern dürfen sich ohnehin nicht auf Spielplätzen aufhalten. Laut einer Sprecherin der Stadt Mannheim gilt nämlich auch dort: Ansammlungen aus mehr als zehn Personen und aus zwei Haushalten sind untersagt. „Aktuell bestehen jedoch keinerlei Probleme im Zusammenhang mit Ansammlungen oder Fehlnutzungen auf den Mannheimer Spielplätzen“, heißt es von der Stadt.

Die Kontrolle der Plätze fällt in den Aufgabenbereich des städtischen Ordnungsdienstes, der stichprobenartig oder nach einer Beschwerde zu Einsätzen ausrückt. Im Blick haben die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes auch die Mannheimer Skateanlagen. Die sind im November gesperrt. Im Feudenheimer Bürgerpark hält das Flatterband jedoch niemanden mehr davon ab, den Skatepark zu betreten. Das Band ist längst abgerissen.

