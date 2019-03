Wenz spricht über sein Spezialgebiet

Am Freitag, 29. März, verabschiedet sich Frederik Wenz endgültig von Mannheim. Zum Jahreswechsel hatte er bereits den Geschäftsführerposten im Universitätsklinikum geräumt, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen: Nun ist er hauptamtlicher Leitender Ärztlicher Direktor und in dieser Funktion auch Vorsitzender des Vorstands des drittgrößten Universitätsklinikums Deutschlands in Freiburg.

Mit einer öffentlichen Abschiedsvorlesung am Freitag um 16.15 Uhr im Hörsaal 01 (Haus 6, Ebene 4), zu der Fakultät und Universitätsklinikum gemeinsam einladen, sagt Wenz nun Adieu. In seinem Vortrag mit dem Titel „Radioonkologie im 21. Jahrhundert – vom Patent zum Patient“ zeigt der Strahlentherapeut und Radioonkologe die rasante Entwicklung auf, die die universitäre Radioonkologie in den letzten Jahren vollzogen hat.

19 Jahre lang an der Spitze

Knapp 19 Jahre hatte Wenz die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie geleitet und als Inhaber der Professur für Strahlentherapie an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Forschung und Lehre in dieser Disziplin verantwortet. Daneben hat er sich in den Gremien sowohl der Medizinischen Fakultät als auch des Universitätsklinikums engagiert und zur Weiterentwicklung der Universitätsmedizin beigetragen.

In seiner Vorlesung gewährt Wenz Einblicke in einige innovative strahlentherapeutische Behandlungsverfahren, die in seiner Zeit an der Universitätsmedizin Mannheim von der Idee über das Patent bis hin zum Einsatz am Patienten maßgeblich gestaltet werden konnten. Bei der akademischen Veranstaltung wird auch Oberbürgermeister Peter Kurz zu Gast sein. Die Abschiedsvorlesung ist öffentlich, eine Anmeldung nicht erforderlich. red/abo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019