Wenz wünscht Klinikum „Selbstbewusstsein“

Heute ist sein letzter Arbeitstag bei der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) – als Geschäftsführer, Ärztlicher Direktor und Chef der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie. Wenn Frederik Wenz am 7. Januar in Freiburg am dortigen Uniklinikum die Position des Vorstandsvorsitzenden antritt, dann ist die Doppelspitze des Mannheimer Krankenhauses bereits komplett besetzt.

„Seit kurzem steht fest, dass ich meine Tätigkeit am Universitätsklinikum Mannheim schon Anfang Januar beginnen kann, und wir damit einen lückenlosen Übergang in der ärztlichen Geschäftsführung schaffen“, erklärt Hans-Jürgen Hennes. Er wurde (wie berichtet) Mitte November vom UMM-Aufsichtsrat in die Doppelspitze berufen – für fünf Jahre mit der Option einer Verlängerung. Zunächst blieb unklar, wie zeitnah der Klinikmanager seine Tätigkeit am städtischen Klinikum Karlsruhe beenden kann.

„Ja, es ist schon ein komisches Gefühl nach fast 19 Jahren zu gehen“, gesteht Frederik Wenz gestern im Gespräch mit dieser Zeitung. Wehmut beschleiche ihn – „weil mir doch viele ans Herz gewachsen sind“. Es dominiere aber „Spannung, wie es weiter geht“. Mit seinem Nachfolger Hennes habe er sich mehrfach getroffen und intensiv ausgetauscht. „Ich habe versucht, so etwas wie eine Übergabe zu machen“, sagt Wenz.

Kommissarische Oberarzt-Leitung

Und was wünscht Wenz dem Mannheimer Klinikum, zu dem er im April 2000 als Klinikchef und Ordinarius kam und in dessen neu formiertes Führungsduo er 2014 aufstieg? „Selbstbewusstsein“, lautet seine Antwort. Es gelte, den erfolgreichen Aufstieg in die universitäre Spitzenmedizin zu würdigen und als Motivation zu nutzen – auch, wenn der UMM nach wie vor die Finanzen zu schaffen machen. Aber da sieht Frederik Wenz „die Talsohle als durchschritten“ an. Und wie geht es mit seiner Klinik weiter, die er zu einer der größten Einrichtungen für Strahlentherapie ausgebaut hat? Bis zur Ausschreibung und einem akademischen Berufsverfahren, so Wenz, gebe es eine kommissarische Oberarzt-Leitung.

Vor seinem Arbeitsantritt in Freiburg fliegt der 52-Jährige erst einmal mit seiner Frau und den drei Söhnen über Weihnachten bis zum Dreikönigstag in Urlaub – das habe Familientradition.

„Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und darauf, die neuen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen“, blickt Arzt und Klinikmanager Hennes Richtung Neckarufer und Klinikum, wo er am 2. Januar sein Büro bezieht. Der 61-Jährige führt die UMM ab dann gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Freddy Bergmann.

