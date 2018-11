Wer den Haftbefehl erlässt …

In Zeiten von Kurznachrichten und und E-Mails sind handschriftliche Briefe selten geworden. Das gilt im Privaten wie im Beruflichen – und dort auch im Kontakt mit unseren Lesern. Umso größer ist die Freude, wenn dennoch solch ein Exemplar den Weg auf den Schreibtisch in der Redaktion findet – so wie kürzlich der eines engagierten pensionierten Richters.

Er nahm sich die Zeit, einer Redakteurin dieser Zeitung sein Anliegen schriftlich – und sehr freundlich – mitzuteilen. Denn auf der Titelseite hatte er einen Fehler entdeckt. Dort stand in der Rubrik „Weltblick“ unter der Überschrift „Polizei-Mitarbeiter unter Verdacht“ folgende Formulierung: „. . . hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen zwei Männer erlassen“.

Der Leser hat vollkommen recht: Diese Formulierung ist nicht korrekt. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass viele Medien an dieser Stelle schludrig sind und den kritisierten Wortlaut verwenden, wie eine Kurz-Recherche ergibt. Die Erklärung des Experten: „Die Staatsanwaltschaft erlässt keine Haftbefehle, sie erwirkt sie bei dem zuständigen Gericht.“ Und das wiederum kann sie dann erlassen – allerdings nur, wenn ein Haftgrund besteht und der Haftbefehl im Hinblick auf den Tatvorwurf nicht unverhältnismäßig ist.

Warum der Brief ausgerechnet auf dem Schreibtisch der Redakteurin landete? Der Leser hatte ihr vor einigen Jahren anlässlich eines von ihr verfassten Artikels zum § 218/Schwangerschaftsabbruch geschrieben, daraus entstand ein netter Kontakt. Und so erging nun seine Bitte, die richtige Formulierung zum Haftbefehl in der Redaktion bekannt zu machen. Dieser Bitte ist sie sehr gerne nachgegangen. Leider nicht per persönlichem Brief, sondern per E-Mail. Madeleine Bierlein

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018