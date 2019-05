Wer ist am 23. Mai geboren?

Das Grundgesetz bestimmt, wie Bürger und Staat zueinander stehen. © dpa

Der 23. Mai 1949 – es ist der Geburtstag des Grundgesetzes. 148 Artikel bilden die Basis unserer freiheitlichen Verfassung. Nach zwei Weltkriegen und den Jahren des Nationalsozialismus (1933-1945) ist es kein Zufall, dass an der Spitze des Grundgesetzes – in den Grundrechten – der Mensch steht. So heißt es dort in Artikel 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Der 23. Mai 1949 ist also ein besonderer Tag, der sich in diesem Jahr zum 70. Mal wiederholt.

Auch für uns ist das ein wichtiger Anlass, das Grundgesetz gebührend zu feiern. Das tun wir in der kommenden Woche ausführlich – und zwar auch mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.

Wir suchen deshalb Bürger, die am 23. Mai ebenfalls Geburtstag haben und die uns erzählen, welche Bedeutung das Grundgesetz speziell für sie hat. Welche Artikel für sie besonders wichtig sind und wie sie die Freiheiten nutzen, die das Grundgesetz uns gibt. Wenn Sie am 23. Mai Geburtstag haben (und vielleicht sogar ebenfalls 70 werden), dann melden Sie sich unter folgender Telefonnummer und Mailadresse. stp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.05.2019