„Wer jetzt noch einen Böller zündet . . .“

Der neue Sicherheits- und Stadionmanager Marc Eckart. © Christoph Blüthner

Das leere Carl-Benz-Stadion wirkt recht trostlos. Hat Markus Kompp keine Angst, dass die Otto-Siffling-Tribüne auch am Samstag so aussieht, wenn mit der Heimpartie gegen den SSV Ulm die Regionalliga-Saison startet? „Nein“, sagt der Waldhof-Geschäftsführer, „einige Sitzplatzkarten haben wir dort schon verkauft.“ Doch die organisierten Fans sollen in die Stehplatzblöcke in den benachbarten

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3916 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.07.2018