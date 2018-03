„Wer soll die Geschäftsleute kutschieren?“

Mannheim. Hauptbahnhof, Taxistand; Verkehr Innenstadt; Tankstelle ... Dieselverbote in der Innenstadt? Wie sehen es die Taxifahrer? Reportage zum Thema mit MM-Mitarbeiterin Joana Rettig. Im Bild: Taxistand Hbf. Die Krähen ziehen schon ihre Kreise ... ;-) Bild: Christoph Bluethner, www.bluethnerbilder.de © Christoph Bluethner, www.bluethnerbilder.de, Veroeffentlichung nur gegen Honorar und Fotografennennung! No Model Release!

Mannheim.„Ich bin zwar einer der Betroffenen – aber das Urteil finde ich gut.“ Damit meint Klaus Müller das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, das am Dienstag Diesel-Fahrverbote in Städten grundsätzlich erlaubt hat. Müller ist selbstständiger Taxifahrer. Sein Wagen tankt Diesel. „Das, was wir in der Stadt täglich einatmen, macht krank. Und dabei geht es auch nicht nur um Stickoxide – der

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4549 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018