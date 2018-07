Wer wiederholt, hat Probleme

Anzeige

Für die aktuellen Abiturienten ist das Thema durch. Aber diejenigen, die im kommenden Schuljahr in die elfte Klasse und damit in die entscheidende Phase kommen, zerbrechen sich den Kopf über die Oberstufenreform, die das Land Baden-Württemberg ab dem Herbst 2019/20 umsetzen will.

Eigentlich sind die künftigen Elftklässler davon ja gar nicht mehr betroffen. Aber für den Fall, dass sie in zwei Jahren ihre Abiturprüfungen verhauen oder die Ziele der zwölften Klasse nicht erreichen sollten, haben sie ein großes Problem. Sie müssten im Wiederholungsfall in ein komplett neues System zurückwechseln.

Reformierte Oberstufe Mit dem Schuljahr 2019/20 tritt in Baden-Württemberg eine Reform der gymnasialen Oberstufe in Kraft. Beschlossen wurde sie von der Landesregierung im Oktober 2017. Bisher gibt es fünf vierstündige Leistungsfächer. Sie sollen künftig durch drei fünfstündige Leistungsfächer ersetzt werden. Zwei der drei Fächer müssen aus den Bereichen Deutsch, Mathematik, Fremdsprache oder Naturwissenschaft sein. Insgesamt sind für die Reform laut Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) 65 neue Deputate landesweit erforderlich. Die Umgestaltung koste das Land zwischen 2019 und 2021 knapp elf Millionen Euro. Künftig wird es statt vier schriftlicher und einer mündlichen Abiturprüfung drei schriftliche und zwei mündliche geben. Deutsch und Mathe müssen dabei enthalten sein. Statt der bisherigen Präsentationsprüfung greift die „klassische“ mündliche Prüfung mit zehn Minuten Vortrag und zehn Minuten Kolloquium. Das Abitur gilt als nicht bestanden, wenn eine der Prüfungen mit null Punkten bewertet wurde. Wer schriftlich null Punkte hat, kann freiwillig zusätzlich ins Mündliche. bhr

„Das finde ich persönlich sehr problematisch“, sagt Thilo Dieing, Sprecher des im April gegründeten Stadtschülerrats. Der Ursulinen-Gymnasiast hält eine Wiederholung der Klasse in diesem Fall für kaum machbar. Schließlich seien die Schüler von der fünften Klasse an auf das derzeitige System vorbereitet worden.