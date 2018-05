Werbung für die Multihalle in Venedig

Anzeige

Oberbürgermeister Peter Kurz ist nach Venedig gereist. Bei einer Veranstaltung der 16. Internationalen Architekturbiennale wollte er gestern Abend um Unterstützer für den Erhalt der Multihalle werben, über die mögliche Sanierung und Nutzungskonzepte sprechen.

„Sleeping Beauty“, also „Schlafende Schönheit“, hat die Stadt die Ausstellung über die Multihalle genannt, die sie dort in einem Pavillon des Verbands der Gondolieri im Hafen ausrichtet. Die Pläne und Fotos stammen vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das 2016/17 unter dem Motto „Denken in Modellen“ dem Architekten Frei Otto eine Sonderschau gewidmet hatte – mit der Multihalle als Schwerpunkt. Frei Otto hatte für die von Carlfried Mutschler geplante Halle die weltweit größte freitragende Holzgitter-Schalenkonstruktion entwickelt.

Architekturprofessor Georg Vrachliotis, Kurator der Karlsruher Ausstellung und Leiter des Südwestdeutschen Archivs für Architektur und Ingenieurbau (saai), ist auch in Venedig dabei. Außer Kurz spricht bei der Ausstellungseröffnung Gunther Adler, für den Bau-Bereich zuständiger Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Ferner sind in Venedig Vertreter der Bundesarchitektenkammer und der Architektenkammern Baden-Württemberg und Hessen, der Bundesstiftung Baukultur, und von städtischer Seite noch Tatjana Dürr vom Baukompetenzzentrum sowie die Berliner Kommunikationsexpertin Sally Below dabei. Sie berät die Stadt bei der Projektentwicklung zur Multihalle.