Werbung, Weltraum, Wurfgeräte

Das Technoseum hat über die Feiertage geöffnet. © Technoseum

Weihnachten gilt als wichtiges Geschäft für den Handel: Nicht wenige Läden und Marken erwirtschaften in der Adventszeit einen Großteil ihres Jahresumsatzes. Wer sich mit Weihnachten und Werbung auseinandersetzen und darüber hinaus noch ein wenig forschen und tüfteln möchte, der kann das Technoseum in den Weihnachtsferien besuchen: Dort kann man unter anderem die aktuelle Ausstellung „Die Sammlung 3: Werben und Verkaufen“ erkunden, einen Abakus oder ein Katapult konstruieren oder auch Münzen prägen und dem humanoiden Roboter Paul beim Tanzen zusehen.

Getreu dem Motto „Come in and find out“ lädt das Museum an Sonn- und Feiertagen um 12.30 und 13.30 Uhr zu Schnupperführungen durch die Sonderausstellungen, bei der man nicht nur Mecki, Lurchi, Wum und Wendelin treffen, sondern auch den Wandel der Werbung von historischen Plakaten und antiken Emailleschildern zu heute noch im Fernsehen gezeigten Werbespots nachverfolgen kann.

Basteln in der Forscherwerkstatt

Nach den 30-minütigen geführten Touren bleibt Zeit, um die Schau eigenhändig zu erkunden, Werbemelodien und Logos zu erraten und herauszufinden, wie der Strichcode erfunden wurde.

Am 25., 26. und 29. Dezember können große und kleine Astronomen bei „Familie aktiv!“ von 12.30 bis 16.30 Uhr die Planeten unseres Sonnensystems bestimmen und die Schwerkraft auf dem Mond untersuchen. Am 1., 5. und 6. Januar wiederum wechselt das Angebot bei diesem Familienprogramm und die Besucher können herausfinden, wie ein Abakus funktioniert, selbst eine Rechenhilfe bauen und mit ihr mathematische Aufgaben lösen.

An den Sonn- und Feiertagen ist von 14.30 bis 16.30 Uhr die Forscherwerkstatt geöffnet, in der mit Gummibändern, Holz, Papier und Klammern kleine Katapulte gebaut werden.

Vom 27. bis zum 30. Dezember kann man bei den Kartonmodellbautagen wieder filigrane Kreationen aus Pappe und Papier bewundern. Bis 29. Dezember können Tüftler zwischen 13 und 16 Uhr auch selbst zu Schere und Kleber greifen und sich an einem einfachen Modellbaubogen versuchen - und die so entstandene Konstruktion mit nach Hause nehmen. Das Museum ist täglich von neun bis 17 Uhr geöffnet, am 24. und am 31. Dezember bleibt das Haus geschlossen. red/lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019