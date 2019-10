Werke von Beethoven und Bruckner im Rosengarten

Das Nationaltheater-Orchester startet am Montag, 7. Oktober, und Dienstag, 8. Oktober, mit zwei Konzerten im Rosengarten in die Spielzeit. Christian Tetzlaff (Bild) spielt Beethovens Konzert für Violine und Orchester D-Dur. Unter der Leitung von Alexander Soddy widmet sich das Orchester auch Bruckners Symphonie Nr. 9. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten für das Konzert am Dienstag. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Akademiekonzert“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. Die Konzerte im Mozartsaal des Rosengartens beginnen jeweils um 20 Uhr. has (Bild: Giorgia Bertazzi)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.10.2019