Werte vermitteln

Christina Meder (l.) und Stefan Artman von der LpB. © Caliskan

Die Unsicherheit vor den Wahlen zu nehmen, ist die Ambition der Mannheimer Stadtbibliothek gewesen. Im Stadthaus N 1 organisierte sie gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) einen sogenannten Showroom für junge Wähler. Während im Fernsehen ein Film übers „Kumulieren“ und „Panaschieren“ lief, konnten Schüler mit Musterbriefen ihre Stimmen abgeben und dabei erfahren, auf was es am Sonntag ankommt. „Klasse, dass heute so viele mitmachen“, sagte Bibliothekarin der Junge-Leute-Abteilung Isabelle Schmitt. Unter der Leitung von Stefan Artmann von der LpB gab es zudem einen Workshop zu den Kommunalwahlen und einen Glücksrad. „Wir müssen auch in den kommenden Jahren dafür kämpfen, dass Werte des Grundgesetzes an Jugendliche vermittelt und weitergelebt werden“, sagte Artmann. mica

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019