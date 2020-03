Wertschätzend helfen

Menschen schweigen gern zu Unangenehmem. Verschließen ihre Augen, stigmatisieren andere Menschen – zum Beispiel Prostituierte. Mit der Handtaschenaktion und ihrem Engagement holt die Beratungsstelle Amalie aber genau diese in die Öffentlichkeit. Macht sie sichtbar. Und das ist gut und richtig. Denn durch die bunte Aktion kommt die Thematik Prostitution in den Alltag von allen. Vom Rand in die Mitte der Gesellschaft. Und dorthin gehören die Frauen, die als Prostituierte arbeiten. Weil sie unsere Mitmenschen sind.

Amalie schafft ein Bewusstsein dafür, dass Prostituierte oft unter Zwang arbeiten, auch in unserer Stadt. Dass sie bei ihrer Arbeit enorm belastet, gefährdet und geächtet sind. Und spezielle Hilfen brauchen. Aber diese Hilfen oftmals nicht selbst einfordern können. Denn in der Realität der Prostitution steht sexualisierte Gewalt auf der Tagesordnung – in unterschiedlichsten Ausprägungen.

Dass der Taschenverkauf von Amalie Jahr für Jahr erfolgreicher wird, sich mehr und mehr Menschen beteiligen, ist daher umso wichtiger und nötig. Denn Amalies Projekte machen nicht nur die Frauen, die als Prostituierte arbeiten, sichtbarer, sondern auch die Probleme und die toxischen Verstrickungen des „Milieus“. Amalie leistet hier eine wertvolle Arbeit zur Entstigmatisierung der Frauen in der Prostitution. Holt dabei die Realität auf den Tisch, ohne beschönigend zu sein. Gut so, denn wenn über Dinge nicht geredet wird, werden keine Lösungen gefunden. Und das ist eine Kernkompetenz von Amalie: lösungsorientiert da sein für Prostituierte – und dabei voller Wertschätzung sein.

