Wertstoffcontainer brennt aus

Beträchtlichen Schaden hat eine brennende Wertstofftonne in der Innenstadt angerichtet. Der Container war in der Nacht auf Dienstag aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Hofeinfahrt im Quadrat G 7 in Brand geraten, das teilte die Polizei gestern mit. Demnach meldeten mehrere Anrufer gegen 3 Uhr in der Nacht eine starke Rauchentwicklung. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Container lichterloh, die Feuerwehr konnte die Flammen jedoch schnell ersticken. Ein Fassaden- oder Gebäudebrand konnte so verhindert werden, dennoch entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. bro/pol