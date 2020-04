Wertvoller Saft wird gezapft

Eine besondere Premiere erlebt heute der Rosengarten: Das Kongresszentrum hat schon die verschiedensten Veranstaltungen beherbergt, aber in großem Stil Blut abgezapft wurde hier noch nie. Doch nun wird es bis mindestens Freitag zum großen regionalen Blutspendezentrum vom Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

„Wir haben ja sonst gar keine Chance, hier ’reinzukommen, das ist ja immer alles ausgebucht“, sagt Harald Klüter, Ärztlicher Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Immunologie vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen mit Blick auf den Jugendstilbau. Aber derzeit ist durch den Coronavirus alles anders – und der Rosengarten eigentlich bis zunächst Mitte Juni geschlossen. Dabei wäre sonst in der Woche nach Ostern traditionell Trubel im ganzen Haus, davor und in der Stadt auch: beim Kardiologenkongress, mit inzwischen knapp 9000 Teilnehmern aus über 30 Ländern die größte Veranstaltung im Rosengarten. Aber der ist abgesagt worden, wie so vieles.

Dafür steht das Kongresszentrum dem Blutspendedienst mietfrei zur Verfügung. „Wir wollten mal wieder Leben ins Haus holen – und der Gesellschaft damit auch etwas zurückgeben, denn sonst hatten wir in dieser Woche immer volles Haus und großen Erfolg“, begründet Bastian Fiedler, Geschäftsführer der mannheim:congress-gmbh (m:con), diesen Schritt. Die Mitarbeiter aus Veranstaltungstechnik und Projektmanagement, seit 1. April in Kurzarbeit, freuten sich auf diese Aufgabe. „Das passt perfekt in unser Haus, wir haben hier genug Platz, um die nötigen Abstände zu wahren“, so Fiedler.

Genau deshalb ist Klüter Fiedler sowie Bürgermeister Michael Grötsch als m:con-Aufsichtsratschef auch „sehr dankbar“, dass er in den Rosengarten darf. Die Variohalle sei „perfekt geeignet“. Hier seien für Spender, ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter des DRK ausreichend große Abstände zwischen den anwesenden Personen ebenso möglich wie eine effektive Steuerung des Besucherstroms durch Einlassbeschränkungen, so Klüter. So wird einer der beiden Glastürme auf dem Rosengartenplatz zum alleinigen Eingang, der andere zum Ausgang.

Der DRK-Blutspendedienst praktiziert mit der Nutzung des Rosengartens als temporäres regionales Blutspendezentrum ein neues Konzept. Bisher bot er pro Jahr rund 5000 Termine im Land an, meist in Schulturnhalle, Gemeindezentren, Veranstaltungshäusern oder auch Hotels. Die jeweiligen Ortsvereine des Roten Kreuzes richteten die Veranstaltungen aus. Die Resonanz war stets groß, „manche Termine waren sogar überlaufen“, so Klüter, „da wäre es schwierig, Abstand zu halten“.

Auf Abstand achten

Zwar fallen Blutspendetermine nicht unter das Veranstaltungsverbot – dennoch musste der DRK-Blutspendedienst seine Vorgehensweise ändern. „Wir haben andere Strukturen schaffen müssen, indem wir große, gut erreichbare regionale mobile Blutspendezentren für mehrere Tage einrichten“, erläutert der Leiter, „in denen wir mehr Platz haben“. In der Messe Sinsheim ist dieses neue Konzept bereits erprobt worden, nun folgt der Rosengarten.

Spontan kommen kann aber niemand, damit es keinen Andrang gibt. „Wir vergeben Termine“, so Klüter. Alle 15 Minuten werden sechs Spender vorgelassen. „Damit können wir den Abstand zwischen den Liegen wahren“, bekräftigt er. Nach der Spende gibt es noch in einem Ruheraum etwas zu Trinken, dann erhalten alle Spender ein Vesperpaket.

Denn nach wie vor ist der Blutspendedienst sehr darauf angewiesen, dass Menschen ihren roten Saft zur Verfügung stellen. Derzeit stelle er zwar bei den Kliniken einen geringeren Bedarf fest, so Klüter – weil planbare Operationen ausfallen und es durch den geringeren Verkehr auch weniger Unfälle gibt. Sonst benötige der DRK-Blutspendedienst, der die Kliniken in Mannheim, Heidelberg, Odenwald und Südhessen versorge, meist 2300 Blutkonserven täglich, zuletzt sei die Nachfrage um etwa 25 Prozent gesunken.

„Wir sind aber auch in der Krise bei der Versorgung von chronisch kranken Patienten und von Unfallopfern auf regelmäßige Blutspenden angewiesen“, betont Klüter, der Transfusionsmedizin und Immunologie an der Medizinischen Fakultät Mannheim lehrt. Blut sei kein Medizinprodukt, das man „auf Halde legen“ könne, verdeutlicht er: „Die aus den Blutspenden gewonnenen Präparate haben nur eine sehr kurze Haltbarkeit“, erläutert er, Blutkonserven etwa 40 Tage, Blutplättchen nur bis zu fünf Tage. „Schon jetzt müssen wir die Grundlage schaffen, dass die Versorgung der Klinken lückenlos gewährleistet ist, sobald die strengen Ausnahmeregelungen in den Krankenhäusern gelockert werden können,“ so Klüter. Für Blutspender bestehe kein erhöhtes Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, versichert er.

Klüter hofft, dass pro Tag etwa 120 Spender in den Rosengarten kommen. „Wenn es gut läuft, verlängern wir auch in die nächste Woche“, kündigt er an.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020