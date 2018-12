Wespen und Wanzen werden zur Plage

Es ist im wahrsten Sinne ein tierisches Jahr, dieses 2018. „Dank“ rekordverdächtig vielen Hitzetagen und einem extrem regenarmen Sommer explodieren manche Populationen geradezu. Andere Tiere wiederum sorgen schon seit Jahren für Ärger – mal mehr, mal weniger. Doch der Reihe nach.

Sie lieben die Hitze und hassen den Regen. Deshalb erwischen die Wespen im Sommer perfekte Witterungsbedingungen. Die Bestände explodieren – sehr zum Leidwesen der Bevölkerung. Schließlich wird jeder Gang zur Eisdiele und jedes Grillfest im Garten zum Risiko. Die Gefahr, gestochen zu werden, schwingt immer mit. Ärzte geben jedoch Entwarnung. Schließlich seien Wespenstiche halb so wild und eher schmerzhaft als gefährlich. Und das Leid des letzten Stichs dürfte inzwischen längst vergessen sein.

Wanzenpopulation explodiert

Fast genauso viel Gefallen am heißen Sommer finden die zahlreichen Wanzenarten: Auch deren Anzahl explodiert ob der warmen Temperaturen und des wenigen Regens geradezu. In der Rheinebene fallen vor allem die gräulich-braune Feldwanze und die Grüne Stinkwanze auf. Augenscheinlich wird die Plage vor allem ab Oktober, als die Tierchen sich auf die Suche nach einem Winterquartier machen. Dabei kommen sie vielfach durch offene Türen und Fenster in Häuser und Wohnungen gekrochen – und verursachen bei den menschlichen Bewohnern nicht selten Ekel und Entsetzen. Schnell machen verschiedene Hausmittel die Runden, auch Gift wird gegen die „Plage“ eingesetzt. Am Ende hilft aber im Grunde nur eines: Die Tiere ins Freie zu befördern und die Fenster zu schließen. Und trotz des übelriechenden Sekrets, das sie bei Stress absondern, sind Wanzen für Menschen zum Glück ungefährlich.

Schildkröten erobern die Gewässer

Immer mehr Schildkröten tummeln sich an und in Mannheims Gewässern. Allen voran machen sich Nordamerikanische Schmuckschildkröten in der Quadratestadt breit. Genauer gesagt werden sie von vermeintlichen „Tierfreunden“ ausgesetzt, weil sie dem heimischen Terrarium oder Paludarium langsam aber sicher entwachsen sind. Mit fünf bis sechs Zentimetern Länge werden die Reptilien in Zoohandlungen angeboten. Innerhalb von acht Jahren wachsen sie auf stattliche 30 bis 40 Zentimeter heran und können bis zu 40 Jahre alt werden. Tierschützer schätzen die Zahl der Schildkröten an Mannheims Gewässern auf mehrere Hundert.

Bislang können sich die Reptilien hierzulande noch nicht regelmäßig vermehren. In Anbetracht des Klimawandels und mit dem vergangenen Sommer im Hinterkopf scheint aber auch das nur eine Frage der Zeit. Gerhard Rietschel, Naturschutzbeauftragter der Stadt Mannheim, appelliert daher an alle Halter, bloß keine weiteren Tiere auszusetzen. Schließlich seien diese auch eine Gefahr für die heimische Flora und Fauna. Für Menschen sind sie aber ungefährlich. Auch wenn sie zuweilen kräftig zubeißen können.

Ein kleiner Bär sorgt für Chaos

Unerwarteten Besuch bekommt im September ein Hotel in der Mannheimer Innenstadt: Dort sorgt ein Waschbär im September für „tierische“ Aufregung. Bei dieser Gelegenheit entsteht das mutmaßlich erste Bild eines freilebenden Waschbären in der Quadratestadt. Nach dem „Fototermin“ löst der kleine Bär im Hotel allerdings reichlich Unruhe unter den Gästen und dem Personal aus. Mit der Konsequenz, dass die Polizei und Naturschutzbeauftragter Rietschel gerufen werden, um das Tier wieder einzufangen. Weitere Sichtungen gibt es in Käfertal und in Seckenheim. Dort werden gar zwei Wellensittiche in ihrem Käfig auf der Terrasse Opfer eines Waschbär-Überfalls. Anschließend jagt er noch den Hauskatzen hinterher – zum Glück jedoch erfolglos. Es wird nicht der letzte Zwischenfall mit den zumindest optisch putzigen Tierchen bleiben. Rietschel vermutet, dass die Waschbären sich 2019 weiter ausbreiten.

Ratten-Ärger in der Innenstadt

Für reichlich Aufregung sorgen im Juli und August – einmal mehr – die Ratten. Vor allem am Paradeplatz machen sich die Nager breit und lösen zahlreiche Beschwerden aus. Anwohner berichten, dass mit Einbruch der Dunkelheit die Ratten in Scharen aus ihren Verstecken kommen. Inhaber von Geschäften vor Ort beschweren sich ebenfalls über Ratten, die abends in die Läden huschten. Eisdielenbetreiber Dario Fontanella sieht sie ab einer bestimmten Uhrzeit gar „gegenüber den Menschen in der Mehrheit.“ Auch von anderen Bereichen in Mannheim mehren sich die Beschwerden. Die Stadt erklärt die gestiegene Zahl der Nager mit den vielen Menschen, die sich im Sommer auf dem Platz aufhalten und häufiger als sonst dort Essensreste liegen lassen. In kalten Wochen würde sich das Problem daher wieder relativieren. Inzwischen ist es kalt und die Ratten sind aus dem Mittelpunkt und in ihre Höhlen verschwunden. Spannend bleibt, wie das kommende Jahr wird. „Wir können nur versuchen, die Ratten halbwegs einzudämmen. Rattenfrei bekommt man die Stadt nie“, sagt Rietschel.

Wildschweine kommen in die Stadt

In der Gartenstadt pflügen im Frühjahr etliche Wildschweine die Grünflächen um und kommen dabei den Anwohnern regelmäßig nahe. Eine davon ist Gaby Bellem, die dort seit 39 Jahren wohnt und dem „MM“ berichtet, dass sie zwischen 23 Uhr abends und fünf Uhr morgens regelmäßig auf Wildschweine trifft. Darunter auch eine Bache mit sieben Frischlingen. Bellem und ihre Nachbarn machen sich Sorgen um ihre Sicherheit und bitten die Stadt um Hilfe. Die wiegelt jedoch ab und betonte, dass Wildschweine aufgrund ihrer natürlichen Scheu für Menschen „grundsätzlich nicht gefährlich sind“, mahnt jedoch bei einem Aufeinandertreffen, Ruhe zu bewahren und sich vorsichtig von dem Schwarzwild zu entfernen. Auch um Bachen mit Frischlingen solle man möglichst einen großen Bogen machen. Ganz so ungefährlich klingt das nicht… Laut Rietschel könnte es sein, dass die Afrikanische Schweinepest 2019 auch Deutschland erreicht. Dann rechnet er mit einer drastischen Verkleinerung des Bestands. Aktuell sorgen seiner Meinung nach aber auch die Jäger schon für Entspannung der Situation.

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018