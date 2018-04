Wettbewerb für Schulorchester

Anzeige

Noch bis zum 30. April können sich Bläserklassen und Schulbläserensembles zum „Aufwind“-Wettbewerb anmelden. Veranstaltet wird der Wettbewerb von der Mannheimer Bläserphilharmonie. Sie möchte durch dieses Angebot die musikpraktische Arbeit an den Schulen unterstützen. Die Veranstaltung findet am 16. Juni zum zehnten Mal im Karl-Friedrich-Gymnasium statt. Beginn ist um 9 Uhr, das Ende ist (abhängig von der Teilnehmerzahl) voraussichtlich am Nachmittag. Das Orchester will musizierenden Schülern die Möglichkeit bieten, vor großem Publikum und fachkundiger Jury ihr Können zu präsentieren.

Für diese Jury konnten unter anderem Ehrhard Wetz, Vize-Präsident der Musikhochschule, sowie der Dirigent Klaus Eisenmann gewonnen werden. Dank der Unterstützung von Sponsoren gibt es für die Teilnehmer wieder Instrumentenpreise, Gutscheine und Preisgelder im Gesamtwert von etwa 3000 Euro zu gewinnen. Anmeldung auf der Internetseite www.mannheimer-blaeserphilharmonie.de. pwr