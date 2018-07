Wettbewerb für Verkauf soll im Herbst starten

Anzeige

Sogenannte Konzeptvergabe

Die Gemeinderatsmehrheit aus SPD, Grünen, Linken, einem Einzelstadtrat und dem Oberbürgermeister hatte die Sozialquote und auch eine besondere Art des Grundstücksverkaufs ermöglicht. Mit der sogenannten Konzeptvergabe darf die Stadt Flächen verkaufen, ohne das Höchstgebot anzunehmen, wenn der Käufer im Gegenzug ein besonders gutes Konzept vorlegt – zum Beispiel eben viele bezahlbare Wohnungen zu schaffen.

Der Verkauf des städtischen Teils des Collini-Centers „erfolgt zum Festpreis des Verkehrswertes“, den Wert hat ein Gutachter ermittelt. Die Stadt verzichtet also bei dem Verkauf auf den Höchstpreis, um sich das nach ihrer Ansicht beste Konzept aussuchen zu können. So ist zumindest derzeit der Plan.

Entscheidung kommendes Jahr

Ernst werden soll es ab Herbst: Dann will die Stadt die EU-weite Ausschreibung starten. Gesucht wird ein Investor, der das Gebäude kauft und entweder saniert (was unwahrscheinlich ist) oder abreißt und an dem Standort neu baut. Eine vorwiegende Wohnnutzung ist nicht zwingend vorgeschrieben, derzeit geht die Stadt aber davon aus und präferiert das auch. Ein Hotel – davon war in der Vergangenheit die Rede – ist dagegen derzeit unwahrscheinlich. Ein Bedarf wird aufrund der Angebotssituation in der Innenstadt nicht gesehen“, heißt es in der Vorlage. Tatsächlich sind in den vergangenen Jahren bereits viele neue Hotels entstanden, weitere sind in Planung.

Bis wirklich feststeht, wie es am Neckar konkret weitergeht, wird allerdings noch einige Zeit ins Land gehen. Die Ausschreibung soll bis ins Frühjahr 2019 laufen, dann kann ein Preisgericht die besten Konzepte auswählen. Die werden daraufhin öffentlich vorgestellt, zudem dürfen die Investoren nochmal nachbessern. Im Herbst 2019, so plant die Stadtverwaltung zum heutigen Zeitpunkt, wird der Siegerentwurf ausgewählt, dann soll der Gemeinderat entscheiden. Zuvor sollen die Nachbarn mitwirken dürfen. Vertreter des Eigentümerbeirats des großen Turms des Collini-Centers will die Stadt in das Preisgericht berufen, der Bürgerworkshop soll zudem allen Interessierten offenstehen (wir berichteten).

Keine statischen Probleme

Auch wenn die Zukunft des Komplexes noch sehr offen ist: Entscheidende statische Fragen sind nach Angaben der Stadt geklärt. Der Büroturm und die Galerie, die Verbindung zum Wohngebäude, könnten beide abgerissen werden, ohne dass es für den großen Turm zu Problemen komme. Das belege ein Gutachten. Auch nur die Galerie abzureißen ist demnach kein Problem.

Eine klare Vorgabe macht die Stadt allerdings: Der Neckarsteg, die Fußgängerbrücke über den Fluss, muss erhalten bleiben und auch weiter öffentlich angebunden sein. Derzeit endet der Steg direkt in der Galerie zwischen Büroturm und Wohnhaus. Fällt diese Galerie weg, müssen Investoren Ideen mitbringen, wie die Brücke angebunden werden soll.

