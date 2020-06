Wettbewerb hilft bei Blutspenden

Aus Marburg kam die Idee – und Mannheim macht jetzt mit: Am Montag, 8. Juni startet der Wettbewerb „Medis spenden Blut“. Zwei Medizinstudentinnen haben dazu aufgerufen, dass möglichst viele Mannheimer sich bis 3. Juli den lebenswichtigen Saft abzapfen lassen.

„Eine tolle Idee und ein prima Engagement“, lobt Harald Klüter, Ärztlicher Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Immunologie vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Seit die Kliniken wieder das Operationsprogramm hochfahren und durch den zunehmenden Verkehr auch wieder mehr Unfälle passieren, wächst der Bedarf an Blutkonserven und Plasma. Das haben die Studenten mitbekommen – und wollten etwas tun.

Anmeldung erforderlich

„Zunächst war das nur als Aktion an der Medizinischen Fakultät gedacht“, so Van Riehm, Medizinstudentin im vierten Semester in Mannheim. Mit ihrer Kommilitonin Maren Reichel warb sie erst an der Fakultät für die von Marburger Medizinstudenten ins Leben gerufene Blutspende-Aktion. „Aber weil der Bedarf groß ist, haben wir das auf alle Mannheimer ausgeweitet“, sagt Van Riehm.

Der Wettbewerb unter den Medizin-Fakultäten und Städten, wer die meisten Spender motiviert, sei zwar „ein netter Ansporn, aber wir wissen nicht einmal, was es gibt – ich glaube, einen Pokal“, so die Studentin: „Aber die Hauptsache ist doch, dass wir helfen!“

Wer mithelfen will, kann das im DRK-Blutspendezentrum am Exerzierplatz in der Friedrich-Ebert-Straße 107. Damit sich nicht zu viele Menschen in dem Raum drängen, ist wegen der Corona-Abstandsregeln aber eine Terminreservierung erforderlich im Internet unter https://www.blutspende.de/blutspendetermine/spendeorte/19157-blutspende-in-mannheim oder über die Telefonhotline unter 0800/1 19 49 11. Wer dann dort spendet und zusätzlich per Formular angibt, dass er „Medis spenden Blut“ unterstützt, wird in die Wertung eingehen. Van Riehm und Maren Reichel zählen die Teilnehmer und übermitteln die Zahlen an die Marburger Zentrale der Initiative, die dann ein Ranking erstellt – getrennt nach Medizinischen Fakultäten und der gesamten Stadt.

