„Wichtig, Schüler zu sensibilisieren“

Erkennen, welche Nachrichten vertrauenswürdig sind, das sollen die Schüler der Carl-Benz-Schule bei der Teilnahme am Journalismus-Tag des „MM“ lernen. „Für uns ist es wichtig, als Schule Medienkompetenzen zu vermitteln“, sagt Schulleiter Klaus Zeimer. Für ihn passt das Angebot perfekt zum neu eingerichteten Unterrichtsfach Medienmanagement und Technik, das als Pilotprojekt in nur wenigen Schulen in Baden-Württemberg gelehrt wird. „Täglich prasseln zig ungefilterte Nachrichten auf die Schüler ein. Ohne journalistischen Hintergrund ist es schwer, diese einzuordnen“, erklärt Zeimer. Auch deshalb will er seine Schüler frühzeitig sensibilisieren für den Umgang mit Medien. lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.10.2019