Wichtige Beschlüsse im Ausschuss

Von neuen Kindergartengruppen über das Nationaltheater bis zum geplanten zentralen Grünhof auf Spinelli: Kurz vor der Sommerpause fällen die Stadträte mehrere wichtige Entscheidungen. Zudem steht eine Umorganisation von Teilen der Stadtverwaltung an. Heute im Hauptausschuss fallen in all diesen Fragen Vorentscheidungen, am Dienstag kommende Woche ist der Gemeinderat mit den endgültigen Beschlüssen an der Reihe.

Auf der Tagesordnung steht etwa die Neufassung der Polizeiverordnung. Sie sieht an vielen Stellen genauere Regelungen vor, mit denen es der Ordnungsdienst leichter haben soll, gegen Verstöße vorzugehen. Aber auch neue Punkte sind enthalten: So sind Hundehalter künftig nicht nur verpflichtet, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere zu entfernen, sie müssen dafür auch immer ein Tütchen dabei haben – wenn die Politiker das Vorhaben der Verwaltung genehmigen.

Offen ist der Ausgang der Debatte beim Thema Grünhof. Die Stadt hatte vorgeschlagen, einen zentralen Betriebshof für den Fachbereich Grünflächen zu bauen, und zwar auf dem östlichen Teil von Spinelli. Doch gegen das Vorhaben gibt es eine Menge Widerstand nicht nur bei Anwohnern, die zunehmenden Verkehr am Rande von Feudenheim und dem neuen Wohngebiet auf Spinelli befürchten. Auch die Vertreter mehrere Parteien zeigten sich bei einer Sitzung des Bezirksbeirats nicht überzeugt.